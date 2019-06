Takúto esemesku poslal Neymar do Paríža: Chcem sa vrátiť domov!

Jeho odchod nadobúda stále reálnejšie kontúry! Potvrdili to obe strany, hviezdny brazílsky futbalista Neymar (27) i francúzsky šampión Paris SG!

Najskôr prezident klubu Násir Chelajfí pripustil, že vedenie o

predaji útočníka uvažuje. Ak vraj príde adekvátna ponuka, môže odísť.

O pár dní na to zverejnil portál mundodeportivo.com znenie esemesky, ktorú Neymar poslal šéfovi klubu. Tá mala znieť takto: „Už to viac nechcem hrať. Chcem ísť domov. Nikdy som odtiaľ nemal odísť!“ Všetkým bolo hneď jasné, že domov znamená Barcelonu, čo však má dve „drobné“ prekážky. Prvou je jeho naťahujúci sa spor s obvinením zo znásilnenia brazílsky modelky – z tohto dôvodu ho určite žiaden klub neangažuje. No a tým druhým je fakt, že Paris SG chce za neho toľko, koľko za neho v roku 2017 dal. Aspoň toľko! Teda najmenej 222 miliónov eur... Bayern opúšťa ďalšia veľká hviezda: Prestup k tradičnému rivalovi Záujem Barcelony naznačuje aj iná komunikácia, o ktorej spomínaný portál tiež píše. A to, že sám Lionel Messi z Copa América telefonoval s majiteľom katalánskeho veľkoklubu Josepom Bartomeuom a prosil ho, aby urobil všetko pre návrat strateného syna.