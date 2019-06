Vzácna sochu Madony nám už z Moravy nevrátia: Slováci si musia vystačiť s kópiami!

Vzácny kúsok ostáva u našich susedov. Sochu Madony s dieťaťom na rukách dal vyhotoviť ešte Ctibor zo Ctiboríc okolo roku 1320 a patrí k vrcholným dielam európskej gotiky.

Pred zničením ju veriaci ukryli na Morave. V kostole v Novom Meste nad Váhom zostala jedna kópia, druhá je v múzeu a tretia na Beckovskom hrade. Originál sochy sa však už na Slovensko nikdy nedostane.

Gotická socha Madony, ktorá drží na rukách nahé dieťa, je vyrezaná z limbového dreva, vysoká 185 cm a pochádza z konca 14. storočia. Pravdepodobne bola vyrobená v Tirolsku u miestnych majstrov na zákazku vojvodu Ctibora zo Ctiboríc. Madonu však veľakrát presúvali. Po privezení z Tirolska do kaplnky v Beckove putovala ako dar do Nového Mesta nad Váhom.

Otvoriť galériu Kópia Zdroj: fara Koryčany

Neskôr ju syn Ctibora pod hrozbou husitských nájazdov presťahoval späť do beckovskej hradnej kaplnky. „Až Ladislavova sestra Anna, ktorá sa vydala na Moravu, si ju so sebou zobrala na hrad Cimburk ako dedičstvo. Dôvodom bolo to, že Bánffyovci sa v 16. storočí prikláňali skôr k protestantskej viere a Anna bola jediná katolíčka,“ vysvetlil riaditeľ záujmového združenia Hrad Beckov Peter Pastier. Momentálne je socha v kostole v obci Koryčany na Morave. Práve tam evidujú aj zázraky. „Ide hlavne o uzdravujúce zázraky,“ povedal tamojší kňaz Vladimír Jesenský.

„Hovorí sa, že Ctibor so svojou manželkou nemohli mať dlho deti, tak Ctibor daroval sochu Madony s dieťaťom. Prvý zázrak, ktorý spravila, bol, že sa im narodili tri deti, dedič Ctibor a dve dcéry,“ povedal Pastier, ktorý dodáva, že originál sochy Madony má nevyčísliteľnú hodnotu a patrí tam, kde je. Na Slovensku evidujeme tri kópie, jedna z nich je práve v Beckove a tamojší hrad stála 8 000 €.

Originál Madony

- je vyrezaná z limbového dreva

- vyrobená v Tirolsku

- výška 185 cm

- má nevyčísliteľnú hodnotu nachádza sa v kostole v Koryčanoch na Morave

Kópia Madony

- odliatok z epoxidu

- má 183 cm

- je dutá

- vyrobená na Slovensku v roku 1995 cena 8-tisíc eur