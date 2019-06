Smerák Miroslav Číž vyvolal škandál v parlamente: Pre kuracie stehno hrozil vyhadzovom?!

Toto v Národnej rade ešte nezažili. Odchádzajúci poslanec Miroslav Číž (65), ktorý smeruje do europarlamentu, vyvolal v utorok krátko popoludní škandál.

Približne o 14.00 prišiel do jedálne, kde počas schôdzí zvyknú obedovať poslanci, a vyžiadal si kuracie stehno, ktoré mali v ten deň v ponuke. Kuchárka ho upozornila, že stehno už vypredali a môžu mu tak ponúknuť len iné jedlá, ktoré ešte zostali. Pravý sociálny demokrat Číž zo Smeru sa však s takouto odpoveďou neuspokojil, začal na kuchárky kričať a podľa svedkov sa skloňoval dokonca vyhadzov pre vedúceho.

Na neuveriteľné správanie voleného zákonodarcu upozornil jeho opozičný kolega Oto Žarnay zo strany Spolu. Sám bol svedkom incidentu, keď si Miroslav Číž prišiel pochutnať na obede spolu s niekoľkými kolegami. „Okolo štrnástej hodiny som išiel do parlamentnej jedálne, pretože sme začínali rokovanie o 13. hodine. Zistil som, že z ponúkaného výberu denného menu mali už len niekoľko jedál. Predo mnou stáli poslanci zo Smeru a zrazu sa začali z kruhu ozývať hlasité slová, že ako je to možné, nemajú jedlo, ktoré si pán poslanec vybral, a podľa toho hlasu som zistil, že ide o pána Číža,“ rozpráva Žarnay a opisuje, že sa ráznym spôsobom domáhal svojho jedla.

„Vykrikoval, že je to nehoráznosť a za 30 rokov také niečo nezažil, že v parlamentnej jedálni nemajú také jedlo, aké si on vybral. Chuderka pani kuchárka sa mu snažila slušným spôsobom vysvetliť, že má na výber iné jedlá, čo on rázne odmietal a chcel kuracie stehno,“ dodáva Žarnay. Tvrdí, že Čížov prejav považuje za vulgárny. Kuchárke mal hovoriť, že je to nehorázna situácia.

„A či sa nehanbí za to, že to jedlo už nemajú, a nech sa mu ospravedlní. Potom si dal zavolať pána vedúceho, ktorému povedal tie isté slová, že je to hanba, ale napokon - a to ma najviac šokovalo - že on už zariadi, že ho odtade vyhodia,“ komentuje incident Žarnay. Nikto podľa neho nenašiel dostatok odvahy, aby Čížovi povedal, že sa takto poslanec správať nemá. Celé to trvalo asi desať minút.

Zhrozené kuchárky

Nový Čas sa vybral do Národnej rady. Samotná jedáleň sídli na prízemí parlamentu a nedávno prešla rekonštrukciou za milión eur. Pri slávnostnom otváraní sa chválili tým, že obslúžia denne 650 ľudí, ktorí si môžu vyberať z väčšieho množstva zdravších jedál. Prítomné kuchárky mali z utorkového incidentu s poslancom hlavu v smútku.

Potvrdili, že Číž sa rozhodne nesprával slušne a niečo podobné ešte nezažili. „Bol tam zvýšený hlas a pán poslanec Číž na nás vyletel pred všetkými. Zažila som taký pocit poníženia, že čo my sme. Trvalo to pár minút, no ostatní ľudia boli ticho a nezastal sa nás nikto. Bolo tam ďalších asi sedem poslancov a je to pre nás nepríjemné. Už potom neskôr bol kľudný a v podstate povedal, že on to až tak strašne nemyslel, ako to povedal,“ skonštatovala jedna z prítomných kuchárok. Podľa našich informácií mali z Čížovej strany padať aj vety o vyhadzove pre šéfa kuchyne. „Nebudem to komentovať,“ nepoprel vedúci prevádzky.

Samotného Číža sme v stredu stretli zhodou okolností opäť na obede. Tentoraz prišiel skôr, a tak s výberom jedál nebol problém. Číž však pri otázkach na utorkový incident strčil hlavu do piesku. Priznal však, že s parlamentnou kuchyňou je dlhodobo nespokojný. „Pani kuchárke som povedal, že ona za to nemôže a že by som chcel vidieť vedúceho kuchyne. Ten prišiel a ja som sa ho pýtal, ako môžu vytvoriť situáciu, kde keď môžem prísť na obed až o druhej, tak mi povedia, že žiadny obed nemajú. Ale to, že vyhrážať sa vyhodením, to čo sú za idiotiny,“ uzavrel MIroslav Číž.

Koľko stojí jedlo v bufete

obedné menu s polievkou - 5,50 €

salámová bageta - 1,50 €

acidofilné mlieko 0,25 l - 0,70 €

kofola 0,5 l - 0,85 €

ľadový čaj 0,5 l - 1,30 €

energetický nápoj 0,25 l - 1,60 €

minerálka 0,5 l - 0,50 €

Beňová: V europarlamente sa mu to môže stať tiež

Číž sa v nedávnych voľbách stal novým europoslancom. Ako to s jedlom bude vyzerať v Bruseli či Štrasburgu, opisuje jeho kolegyňa zo Smeru Monika Beňová. „V europarlamente je systém, že je reštaurácia pre poslancov, návštevy a hostí poslancov. Tam sú buď švédske stoly, alebo à la carté a potom sú ešte dve samoobslužné reštaurácie, ktoré majú prezývku táckarne. Tam si zoberiete tácku a vystojíte si rad. Tam sú však tiež limitované množstvá, takže tiež nedostanete počas celého času všetky jedlá. Lebo nikdy neviete naplánovať, keď máte tri druhy jedál, koľko ľudí pred vami si ktoré jedlo vezme. Ale vždy sú tam iné jedlá, z ktorých si môžete vybrať,“ povedala Beňová.