Zlé výsledky si vybrali svoju daň: Packa končí ako tréner Slovenska

Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej na stredajšom zasadnutí odvolal Jána Packu z pozície hlavného trénera ženského reprezentačného tímu.

"Hlavným dôvodom odvolania trénera Jána Packu boli neuspokojivé výkony reprezentačného družstva," uviedol v tlačovej správe prezident SZH Jaroslav Holeša.

Členovia VV SZH zároveň poverili viceprezidenta tejto organizácie Ernöa Kelecsényiho na začatie rokovaní s kandidátmi na post hlavného trénera slovenskej ženskej reprezentácie, pričom termín na predstavenie kandidátov je do 15. augusta 2019.

Packovo druhé pôsobenie v národom tíme (viedol ho aj v období 1997 - 1998, pozn.) trvalo necelý rok. Do funkcie ho vymenovali v júni 2018, oficiálne sa jej ujal 1. augusta, keď mu začala plynúť zmluva na dva roky s platnosťou do 30. júna 2020.

Packa zvládol so svojimi zverenkami vlani na jeseň turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2019, keď v Šali zdolali Ukrajinky, Izraelčanky a Kosovčanky. Slovenky však na šampionát do Japonska nepostúpili, keď v II. fáze stroskotali v dvojzápase play-off na favorizovaných Švédkach. Zraneniami zdecimovaný káder utrpel so severankami dve vysoké prehry - 18:33 v Karlskrone a 24:45 v Šali.