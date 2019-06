Brutálna vražda manželky ruskej brankárskej legendy: Šokujúce informácie o Sokolovi!

Týždeň po hrozivej udalosti sa na petrohradskom cintoríne uskutočnil pohreb zavraždenej manželky Maxima Sokolova Iriny (†45).

Pohreb mal podľa českého Blesku navštíviť aj hlavný podozrivý z vraždy syn Alexej (15). Druhý syn Maxim (18) leží vo vážnom stave v nemocnici, kde skončil s bodnými ranami na hrudi a na krku, ktoré mu podľa vyšetrovateľov mal spôsobiť mladší súrodenec. V týchto chvíľach má byť však jeho stav už stabilizovaný a čoskoro má vypovedať ohľadom vraždy.Prvotné informácie boli, že starší syn ruskej brankárskej legendy Maxim (18) mal zavraždiť svoju mamu, potom sa pokúsil zabiť svojho brata Alexeja (15) a následne aj seba. Neskôr mala polícia pracovať aj s verziou, že vraždu vykonal mladší Alexej.

So šialenou teóriou však prišla aj rodinná priateľka Sokolovcov Anna Nikitinová. "Myslím, že chlapci kryjú niekoho tretieho, kto im je blízky. Možno ich otca," mala povedať pre web starhit.ru "Maxim Irinu bil, povedal mi o tom náš spoločný priateľ. Sokolov prišiel na to, že Irina má novú lásku a tak ju zabil. Synom povedal, aby to zobrali na seba, pretože oni ísť sedieť nemôžu," dodala.



Hokejový brankár Maxim Sokolov je slovenským fanúšikom známy najmä z finále MS v hokeji 2002, v ktorom sa strelo Slovensko proti Rusku. Práve Sokolov inkasoval štyri góly a Slováci mohli oslavovať historický zisk titulu majstrov sveta.