Košický dopravný podnik zvolil novú taktiku: Zaplatia zvýšenie platov vodičov MHD cestujúci?

Rozladení a nespokojní! Takto v stredu odchádzali z magistrátu zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorí nevylučujú ďalší štrajk.

Primátor Jaroslav Polaček síce spomenul návrh 300-tisícovej injekcie na mzdy s víziou priemerného zárobku vodiča vo výške až 1 113 eur, no až o 2,5 roka. Na zastupiteľstve zároveň padol návrh na zvýšenie cestovného o tretinu, či až polovicu.

Prítomní odboroví predáci z DPMK Andrea Vindišová a Ivan Horváth Novému Času potvrdili, že zostávajú v štrajkovej pohotovosti. „Žiadne navýšenie miezd zatiaľ poslanci neodsúhlasili. Či sa dohodneme, ukáže po stretnutí s vedením podniku až čas. Nevylučujeme ani ostrý štrajk!“ uviedol Horváth. Na margo zvýšenia tarify cestovného a možných obáv, že električky a autobusy budú voziť vzduch, Vindišová reagovala, že obavy by malo mať skôr vedenie mesta a DPMK.

Nezávislého poslanca Miroslava Špaka šokovalo skôr to, že návrh na záchranu celej situácie s košickou MHD prišiel na poslednú chvíľu v deň rokovania a mal až 28 strán. „Nikto to nestihol ani len naštudovať! Spomína sa tam 300-tisíc eur pre DPMK, no pred štyrmi dňami o tom pán primátor nemal ani potuchy. Je to nepripravené, zatiaľ zamestnanci nemajú žiadnu istotu a aj zvyšovanie tarify cestovného nie je žiadna sranda. Nevyužijú celé rodiny radšej lacné taxíky alebo zdieľané vozidlá cez carsharing...?“ rozhorčuje sa Špak.

Ak by návrh so zdražením cestovného schválili, základný 30-minútový lístok by po novom stál 80 alebo až 90 centov, čo je oproti pôvodným 60 centom celkom dosť. Cena hodinového lístka by zo súčasných 0,70 € porástla na 0,90 € alebo až na 1 euro. „Keďže vychádzame z toho, že priemerný vek zamestnancov je 50 rokov, navrhli sme zatraktívniť prostredie vrátane pravidelného zvyšovania miezd. No aj dochádzkový bonus, tzv. pitenky, či právnu ochranu a príspevok na poistenie,“ reagoval generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák s tým, že nová tarifa cestovného počíta s rodinným cestovným. „Takže Taxify a podobné produkty nebudú lacnejšie,“ uzavrel.