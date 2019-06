Vojenský vrtuľník v Česku musel vynútene pristáť: Lety tohto typu pozastavili

Vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá v okrese Olomouc musel v stredu vynútene pristáť vrtuľník českej armády Mi-24 s piatimi vojakmi na palube.

Lety vrtuľníkov tohto typu boli v ČR až do odvolania pozastavené, informoval spravodajský server iDNES.cz K vynútenému pristátiu vrtuľníka došlo podľa českej armády okolo poludnia.

"Na palube bolo päť vojakov. Nikto z nich, našťastie, nebol vážne zranený, napriek tomu boli prevezení do nemocnice. Udalosť momentálne vyšetrujeme, prevádzka vrtuľníkov Mi-24 bola dočasne pozastavená," uviedla hovorkyňa generálneho štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková. Za posledný rok je to už druhé pozastavenie letov týchto bojových vrtuľníkov. Rovnaké opatrenie platilo aj vlani po novembrovej nehode, keď stroj tohto typu havaroval z minimálnej výšky pri záťažovom teste na základni v Náměšti nad Oslavou. Vrtuľníky Mi-24 potom nelietali do januára, keď bola ich prevádzka čiastočne obnovená.

Bojové vrtuľníky patria medzi najdrahšie vybavenie, ktorým česká armáda disponuje. Časť strojov Mi24/35 armáda dostala v rámci deblokácie ruského dlhu po roku 2000.