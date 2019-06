Valach má ponuky na stole: Priorita je zahraničie, potrebuje zabezpečiť deti

Ponuka na stole. Hokejistovi Jurajovi Valachovi (30) ju už pred niekoľkými týždňami dalo vedenie HKM Zvolen. Pre reprezentačného obrancu, ktorý na jar skončil v Chomutove a český klub mu dlhuje takmer milión korún (39 000 eur), je to jedna z možných alternatív. Stále však myslí skôr na zahraničie, keďže ako samoživiteľ dvojičiek Jerguša s Amálkou potrebuje zarobiť.

Účastníkovi MS 2014 a ZOH 2018 sa po skončení uplynulej sezóny skončil kontrakt v klube Piráti Chomutov a nový ešte nemá. Aj preto ho už dávnejšie oslovil Zvolen, kde býva a kde rozbiehal svoju profesionálnu kariéru. „Áno, Jurajovi sme predostreli našu ponuku, máme o jeho služby záujem. Je jasné, že obranca jeho kvalít by sa nám zišiel. Navyše má aj zvolenskú hokejovú minulosť. V hre sú však aj ďalší obrancovia, keďže Juraj sa zatiaľ nevyjadril a času už nie je veľa,“ povedal pre Nový Čas predseda predstavenstva HKM Zvolen Dušan Mráz. Podľa našich informácií by mal Valach svoje stanovisko vedeniu Zvolena oznámiť do konca júna.

Dušan Mráz nás ubezpečil, že klub má voči svojim hráčom uhradené všetky záväzky z uplynulej sezóny, takže Valach by sa nemusel obávať podobných problémov, aké mal v Chomutove. „Čo sa týka financií, vo Zvolene fungovalo všetko na výbornú, výplaty ani raz nemeškali,“ potvrdil nám aj kapitán HKM z minulej sezóny Michal Chovan.

Zabezpečiť deti

Včera sme vo Zvolene zastihli aj samotného Juraja Valacha, ktorý sa v lete tradične pripravuje individuálne. „Momentálne sa nemôžem k ničomu vyjadrovať, pretože riešim situáciu v Chomutove. V najbližších dňoch budem vedieť, či sa tam niečo zmenilo a či niečo bude aj v môj prospech. Nejaké ponuky som mal vrátane tej zvolenskej, ale nič som ešte nepodpísal. Som však v kontakte s trénerom Andrejom Podkonickým, no priorita je pre mňa zatiaľ zahraničie. V mojej situácii, keď potrebujem zarobiť, to je prirodzené. Preto ak bude príležitosť, využijem ju,“ uviedol robustný obranca, ktorý sa práve venoval svojim deťom.

O tie sa po úmrtí manželky Simonky počas pôrodu v júni 2016 stará sám s pomocou rodičov a v podstate len pre ne zostal pri hokeji. „Musím ich uživiť a zabezpečiť,“ uvedomuje si Juraj Valach. O svojej neľahkej situácii a problémoch v Chomutove pripravuje napísať knihu, z ktorej výťažok tiež pôjde jeho deťom.Chcem, aby najväčší úžitok z knihy mal môj chlapec, aby si ju ľudia kúpili a prečítali,“ doplnil Juraj Valach.