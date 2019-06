Muž vzal psíka na poslednú prechádzku: Keď si prečítate, čo nasledovalo, bude vám do plaču

Frank Ward (73) z anglického mesta Doncaster mal psíka menom Henry, ktorého trápili kvôli artritíde bolesti.

Pes plemena bobtail, ovčiarsky pes s typickým bielo-sivým sfarbením, pre chorobu nemohol chodiť a tak mu už pred dvoma rokmi Frank kúpil vozík, na ktorom ho bral von na vzduch. Tento rok v máji muž pristúpil k ťažkému rozhodnutiu, nechať svojho trápiaceho sa najlepšieho priateľa utratiť. Henryho sa v spoločnosti exmanželky rozhodol zobrať na poslednú krásnu prechádzku a cestovali s ním na pláž do mesta Cleveleys.

Lenže keď dojímavý moment nastal a umierajúci psík vystrčil labku z vozíka na piesok, vynoril sa miestny úradník, ktorý Frankovi naparil pokutu 100 libier (približne 111 eur). Vysvitlo, že od mája do septembra majú psy na túto pláž vstup zakázaný. ,,Mal to byť posledný výlet pred utratením. Vystrčil som ho trochu z vozíka a on sa dotkol piesku. Ani nechodil, on nemôže chodiť,“ cituje portál Metro nešťastného Franka, ktorého už milovaný Henry navždy opustil.

Frank sa rozhodol bojovať s úradmi, ktorým poslal aj kópiu kremačného listu, aby pochopili, aká smutná situácia to pre nich bola. Lenže mesto mu termín zaplatenia pokuty v reakcii na to len posunulo. ,,Pravidlá sú pravidlá. Bohužiaľ,“ odkázala členka radnice z mesta Cleveleys. Až po ďalších vysvetľovaniach úradníci Frankovi pokutu zrušili a zaželali mu úprimnú sústrasť. Avšak mužovi posledný výlet s milovaným psíkom už navždy pokazili.