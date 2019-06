Skupina HEX je spolu už 30 rokov: Boli medzi členmi niekedy nezhody?

Skupina Hex je veľmi veselá partička. Veď prečo aj nie, sú to najlepší kamoši a v zostave Peter Ďuďo Dudák (46), Tomáš Yxo Dohňanský (46), Martin Fefe Žúži (50) a Tibor Tybyke Szabados (51) fungujú neuveriteľné tri desaťročia. Nikdy sa spolu nepohádali?

30 rokov spolu - to je už v podstate také dobre zabehnuté manželstvo. Boli medzi vami niekedy aj vážne nezhody?

Fefe: Nebol nejaký vážny rozkol, ktorý by mal predznamenať koniec. Zásadné personálne zmeny sa udiali ešte pred nahrávaním prvého albumu. Vždy sa ľudia hádajú, ale u nás to bolo spojené len s tvorbou. Mali sme tú výhodu a asi preto sme tak dlho spolu vydržali, že nikto z nás nemá veľké ego. Dôležité je, aby každý po hádke ustúpil a na druhý deň je to už dobré.

Ani o politike sa nevadíte?

Ďuďo: Samozrejme. Bavíme sa o nej, keď niekam cestujeme na koncert autom, ale len to okomentujeme.

Tybyke: Názory máme asi rovnaké, tak sa nehádame, že ten je lepší a ten horší. Len skonštatujeme, že asi všetci sú na hlavu. (smiech)

Nemali ste niekedy chuť skončiť, keď sa vám nedarilo podľa vašich predstáv?

Yxo: Pamätám si obdobie asi po 3. albume, keď sme dostali vyhadzov z vydavateľstva, lebo sme nepredali toľko, koľko si oni predstavovali. Bolo to v roku 1995 a povedali sme si, že si už budeme len tak hrajkať, ak nás zavolajú na koncert, tak pôjdeme. Ďalší rok chalani spravili pesničku Vetroň, ktorá veľmi zarezonovala po vlne danceflooru, ktorá hýbala Slovenskom. Tá pesnička nám zmenila život, začali sme veľa hrávať a dostali sme cenu Grammy za album roka. Volal sa Ultrapop.