Rozchod Kopřivovej a Jágra predpovedala známa česká veštica: Zlovestné slová

Český hokejista Jaromír Jágr (47) je opäť slobodný, s mladšou Veronikou Kopřivovou (28) sa rozišli.

Ako teraz píše denník Blesk, ich rozchod predpovedala už v decembri známa televízna veštkyňa. Česká kartárka Jolanda vykladala cigánske karty napríklad v programe na TV Barrandov. A hoci si jej veštby vyslúžili niekedy posmech, teraz, zdá sa, trafila klinček po hlavičke. A pre hokejového velikána to vôbec nie je dobrá správa!

Jolanda totiž nevidela čierne len jeho vzťah s Kopřivovou, ale milostný život celkovo. ,,Nemá šťastie v láske. To nie je dobré preňho, pretože ostane sám. Ženy od neho neustále odchádzajú, on to vidí. Tie ženy okolo neho tam sú, ale idú len pre peniaze, pre bohatstvo, to nie je žiadna budúcnosť. Potrebuje takú ženu, aby nie len tie peniaze chcela, ale aby videl, aký má štýl a aký život,“ veštila v programe Blesku Lucie, postrach celebrit. ,,Myslia len na to, aby zbohatli, boli videné.“

Okrem toho sa potvrdila informácia, ktorú priniesol prvý portál extra.cz, že Kopřivová už je zadaná. Denník Blesk uverejnil fotografie, na ktorých si s modelom Miroslavom Dubovickým počas rande vymieňajú dotyky.