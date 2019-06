Známi šéfkuchári si skočili do vlasov! Čo ich rozhádalo?

Španielska, alebo talianska kuchyňa? Ktorá je lepšia?

To bol dôvod výmeny názorov medzi španielskym šéfkuchárom skupiny Medusa Group Davidom Diazom a šéfkuchárom Primi Eurovea Fiorenzom Riccim. Obaja sú tvorcami nového mediteránskeho menu v populárnej reštaurácii na brehu Dunaja a každý z nich pasuje na prvé miesto to svoje. Kým Španiel Diaz tvrdí, že najlepšími jedlami sú tortilla a paella, Talian Ricci je presvedčený, že sa tieto jedlá v žiadnom prípade nechytajú na spagetti či risotto.

Lokálpatrioti

Spor dvoch renomovaných kuchárov však môžu rozsúdiť len hostia Primi Eurovea. Obaja na novom menu pracovali niekoľko mesiacov a výsledkom je pestrá paleta chutí od Stredozemného mora. „Keď niekto príde do Primi, chcem, aby si pri jedle spomenul na to, ako to isté jedol na dovolenke v Stredomorí. Pripomenúť mu tento zážitok je pre mňa to najdôležitejšie,“ prezradil Diaz, ktorý v minulosti pôsobil v michelinských reštauráciách v Prahe a Barcelone. Lokálpatriotizmus v sebe nezaprel ani Talian Fiorenzo. „Jedlá talianskej kuchyne sú známe po celom svete. Ale v každej krajine ich prispôsobujú a menia. Niekedy možno nevedia, ako ich navariť správne. Je našou úlohou ukázať, ako naše jedlo chutí naozaj a prečo sa tieto jedlá stali takými populárnymi,“ hrdo tvrdí.

Čerstvé suroviny a vlastné pečivo

Obaja kuchári sa však zhodli v jednom. Najlepšie jedlo je to, ktoré je pripravené z čerstvých surovín. A na tejto filozofii sú postavené aj jedlá v Primi Eurovea. Množstvo z nich je dovážaných priamo zo Španielska či Talianska, aby sa zvýraznila autenticitu pokrmov. Zároveň k nim bolo vymyslené pečivo na mieru, ktoré je vyrábané v pekárni Crustino. „Vyšpecifikovali sme si nielen typ pečiva, ale aj jeho vlastnosti. Či má byť vzdušnejšie, tvrdšie, mäkšie, zloženie byliniek, množstvo soli a podobne,“ prezradil David Diaz.

Od právnických spisov ku sporáku

Každý, kto do Primi Eurovea zavíta, bude širokou ponukou mediteránskeho menu ohromený. Nechýba v ňom žiadne typické jedlo Apeninského či Pyrenejského polostrova. Diaz dokonca do menu zaradil recept jeho mamy. „Všade, kde som pracoval, musela byť v menu autentická katalánska paella so slávkami, krevetami a kalamármi,“ tvrdí tento excelentný kuchár, ktorý sa ku vareniu dostal tak, že najskôr študoval právo, no srdce ho ťahalo do kuchyne. Štúdium práva tak predčasne ukončil. „Stalo sa to zo dňa na deň. Právo ma nebavilo, v novinách som zbadal inzerát na gastronomickú školu a šiel som tam,“ dodal sympatický Katalánec.

Úplne nová dizajnová terasa

Nové menu prichádza spolu s úplnou rekonštrukciou a zmenou dizajnu terás Primi Eurovea. Cez deň aj po zotmení tak budú dotvárať pohodlnú a štýlovú prímorskú atmosféru. I keď sa zákazníci nebudú môcť pokochať výhľadom na more, výhľad na tečúci Dunaj plnohodnotne umocňuje pocit, že pri obede či večeri sedíte pri vode. Je to teda vhodné miesto pre romantické chvíle s vaším partnerom či partnerkou, ale tiež ideálny priestor na pracovné či obchodné stretnutia.

