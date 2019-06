Tínedžeri vylákali Anu († 14) na stretnutie a potom nastalo peklo: Vražda, akú mohli spáchať len beštie

Deň, ktorý mala stráviť s kamarátom, bol napokon jej posledným. Zavraždili tínedžerku uctievači satana?

Anastasiu Kriegel († 14) nalákali dvaja chlapci do opustnej budovy, kde ju brutálne zavraždili. Dievča objavili až po troch dňoch od zmiznutia so 60 rôznymi zraneniami a bez oblečenia v dome v Dubline. K ohavnému incidentu došlo ešte v roku 2018, no vrahovia sa pred súd dostali až teraz.

Súdna pitva odhalila, že Ana bola pred smrťou sexuálne zneužitá a utrpela mnoho rán tupým predmetom do hlavy a krku, ktoré ju zabili. Ako píše portál The Sun, mená brutálnych vrahov sa svet nedozvie, nakoľko v čase spáchania činu mali len 14 rokov. Tínedžerov uznal súd vinnými z vraždy a jedného odsúdil aj za sexuálne napadnutie. Verdikt si prišli vypočuť aj rodičia zavraždeného dievčaťa Patric a Geraldine Kriegel. Anu adoptovali z Ruska, keď mala dva roky, no milovali ju ako vlastnú dcérku.

Anu v škole šikanovali a mala problém nájsť si priateľov, preto bola ľahký cieľ. V osudný deň odišla z domu na stretnutie. Verila, že ju pozval chlapec, ktorý sa jej páči. Neprešla ani hodina a mama ju šla hľadať, no v tom čase bolo už dievča mŕtve. Jeden z vrahov ju odviezol do opusteného domu, kde už čakal druhý násilník. Hneď po príchode dievča sexuálne zneužili a zavraždili. Policajti pri prehliadke domu jedného z tínedžerov objavili knihu o satanizme a súbor pravidiel satanského klubu. Či to bol jeden z motívov brutálnej vraždy na súde neodznelo.

Vyšetrovateľom sa na mieste činu naskytol hrôzostrašný pohľad. V krvavej miestnosti, kde našli Anu objavili aj dlhé drevené palice pokryté vytŕčajúcimi klincami a iné predmety použité pri útoku. Krv bola aj na spodnom prádle obete. Tínedžeri sa snažili presvedčiť policajtov, že sú nevinní, no pri prehliadke ich domov našli usvedčujúce dôkazy.

Súdny proces trval šesť týždňov. Porotcovia napokon po 14 hodinách a 25 minútach rokovania odsúdili oboch vrahov.