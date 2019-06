Fotka otca s dcérou obletela svet: Keď uvidíte celý záber, puknete od smiechu

Toto vychytal! Fotka muža v extra krátkych šortkách valcuje internet.

Jason Hilley z Floridy je otcom tínedžerky Kendall. Jasonovi ako otcovi, ktorý chce, aby jeho dieťa bolo v bezpečí, prekážalo, že jeho dcéra nosí príliš krátke džínsové šortky.

Navrhol jej, aby si kúpila dlhšie, no ona sa vrátila z obchodu s kraťasmi rovnakej dĺžky. Reakcia otca je v tomto príbehu najlepšia zo všetkého, pretože celú situáciu poňal kreatívne a s humorom.

Vtrhol do izby svojej dcéry v rovnakých kraťasoch, aké nosí ona a vyzval ju, aby si porovnali, kto z nich ich má kratšie. "Budeš nosiť svoje na verejnosti? No tak ja budem nosiť tieto!" napísal Jason v príspevku na Facebooku, ktorý sa stal virálnym. "Každý deň ťa v týchto kraťasoch prídem vyzdvihnúť zo školy," vyhráža sa dcére, pričom celá rodina sa na hlave rodiny dobre zabáva, píše popsugar.co.uk.

Ľudia príspevok nadšene zdieľali. „Absolútne úžasné, otec roka!“ vyhlásil jeden fanúšik. "Dobrá práca, otec. Je to múdry spôsob, ako si dievča uvedomí dôležitosť toho, čo jej chceš povedať," súhlasil druhý. "Je to šťastné dievča. Raz to všetko pochopí," dodal tretí.