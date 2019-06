Madonna sa chce stretnúť s pápežom Františkom: Po bizarnom vyhlásení speváčky by neveril vlastným ušiam

Americká speváčka Madonna by sa rada stretla s pápežom Františkom.

Interpretka by sa chcela dozvedieť jeho názor na to, čo by si podľa neho Ježiš myslel o právach žien. "Porozprávali by sme sa o Ježišovom názore na ženy. Čo si myslíte, čo si skutočne myslí o ženách? Nemyslíte si, že by Ježiš súhlasil s tým, že žena má právo robiť si čo chce so svojím telom?," uviedla 60-ročná rodáčka z Bay City v Michigane v televíznom programe Andrew Denton's Interview.

"Možno ma raz pozve. Myslím, že tento by to mohol spraviť. Myslím, že by sa chcel o tom so mnou porozprávať," dodala. Speváčka tiež vyhlásila, že v určitom období života žila takmer ako rehoľníčka, no bez habitu. "Cudnosť. Každý má v živote obdobie, keď žije bez sexu," vyjadrila sa matka šiestich detí.

Madonna Louise Ciccone patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko nato sa vydala na sólovú dráhu. V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012), Rebel Heart (2015) a Madame X (2019).

Na konte má napríklad sedem cien Grammy a od roku 2008 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995), Evita (1996) alebo Dnes neumieraj (2002). Režírovala snímky Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011). Získala tiež dva Zlaté glóbusy - v roku 1997 za hlavnú rolu v muzikáli Evita a v roku 2012 za pieseň Masterpiece z filmu W.E.