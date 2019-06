Prežíva veľmi šťastné dni: Do rodiny Andreja Kisku pribudlo rozkošné bábätko

Nemôže byť šťastnejší! Bývalý prezident Andrej Kiska sa na sociálnej sieti podelil s radostnou novinkou. Jeho dcéra Natália sa stala mamou.

"Včera sa pomyselne narodila nová strana Za ľudí, dnes sa mi narodila vnučka. Mám veľmi šťastné dni. Lily, vitaj na svete! Natali, zvládla si to na výbornú. S Michaelom budete perfektní rodičia. Veľmi sa teším z rozrastajúcej sa rodinky. Je nás viac!" neskrýva dojatie hrdý starý otec Andrej Kiska. "Lily Sophie sa narodila s mierami 3040 gramov a 48 cm a má čierne vlásky," prezradila Novému Času mama Natálie Kiskovej Maria.



Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Malá princezná je Kiskovým tretím vnúčaťom. Najstarší syn Andrej z prvého manželstva je otcom dcérky Mie a syna Andreja.

„Od začiatku nášho vzťahu s Michaelom sme sa rozprávali o tom, že by sme obaja chceli rodinu. No a počas tých pár rokov sa nám potvrdilo, že by sme chceli rodinu založiť spolu,“ prezradila Novému Času v januári Natália Kisková. S priateľom sa však do manželského zväzku zatiaľ nehrnú. „Svadba nie je teraz témou. Uvidíme, čo v budúcnosti,“ priznala pred pár mesiacmi Natália.