Úspešný herec Filip Tůma zabŕda do realitného biznisu: Nový byt za státisíce v mrakodrape?

Buchol sa po vrecku!? Spevák a momentálne jedna z najväčších hviezd seriálu Oteckovia Filip Tůma (41) nemá o prácu núdzu a lukratívne kšefty sa mu len tak hrnú.

Nie je preto prekvapením, že ťažko zarobené peniaze bezhlavo nemíňa, ale premyslene investuje. Podľa informácií Nového Času mal totiž Tůma siahnuť do svojich úspor a zarezervovať si byt v prvom mrakodrape v hlavnom meste.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tůma sa môže pochváliť nielen speváckym talentom, ktorý už roky predvádza v Slovenskom národnom divadle, ale už viac ako rok dokazuje svoje nadanie aj v markizáckom seriáli Oteckovia. Okrem toho býva aj hosťom v relácii Chart Show, a je teda jasné, že úspešný umelec núdzou o nabitý kalendár a nemalé príjmi rozhodne netrpí. Ako sa zdá, na účet mu prichádzajú značné sumy, keď sa rozhodol zainvestovať na lukratívnej adrese.

Len za jeden nakrúcací deň v rodinnom seriáli Oteckovia by mal totiž po- dľa informácií Nového Času zarobiť od 500 do 800 eur. Doma má dve ratolesti a partnerku Nelu Pociskovú, a preto niet divu, že myslí na budúcnosť a rozumne investuje. „Filip nechcel, aby im peniaze len tak ležali, a tak sa rozhliadal po nehnuteľnostiach, do ktorých by investoval,“ prezradil Novému Času jeho kamarát s tým, že už si mal jeden byt dokonca zarezervovať.

„Objednal si menší byt v mrakodrape, ktorý sa plánuje stavať v hlavnom meste neďaleko Dunaja a nákupného centra,“ dodal hercov dobrý známy. Pri spomínanej nehnuteľnosti však nejde o žiadne drobné. Prvý mrakodrap v Bratislave by mal totiž ponúknuť viac ako tisícku bytov, pričom tie by sa mali pohybovať v poriadne mastných sumách. Podľa realitného makléra je totiž daná lokalita jedna z najlukratívnejších a cena za štvorcový meter sa môže vyšplhať až na 3 500 – 4 000 eur.

Kraus a tehotná priateľka Janka si už prebrali kľúče: Sťahovanie do nového bytu „Jednoizbový byt s plochou od 40 do 60 štvorcových metrov by sa teda mohol predávať za 240 000 eur,“ dodal realiťák. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotného seriálového Vlada. Tomu do reči veľmi nebolo, no zároveň naše informácie nepoprel. „Zatiaľ to nie je nič konkrétne, tak sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ odpísal Tůma.

Rozumné investície

Filipove kroky mohli byť ovplyvnené aj konaním jeho kamaráta a kolegu Vlada Kobielskeho, ktorý pláva realitným trhom ako ryba v rybníku. Je o ňom totiž známe, že už investoval nemalé peniaze do realít a vlastní niekoľko domov. A keďže spolu chalani trávia na pľaci veľa času, je možné, že si seriálový Vlado od reálneho Vlada nejakú tú radu ohľadom investícií, zobral.