Hrdinský zásah Kežmarčana Samka: Keď stredoškolák začul čudné zvuky od susedov, nezaváhal ani na okamih!

Zachoval sa lepšie ako ktorýkoľvek dospelý! Prvák na strednej škole Samko (16) zachránil život svojmu susedovi Ľubomírovi (63). Pri odchode z bytu do školy začul zvláštne zvuky za jeho dverami. Vycítil, že sused, od ktorého ho delili len dvere, súrne potrebuje pomoc. Nezaváhal ani na okamih.

Samuel išiel po šiestej ráno z Kežmarku na vlak, ktorý ho vozí do SPŠ techniky a dizajnu v Poprade. „Na chodbe som spoza susedových dverí začul čudné zvuky. Najskôr som nevedel, o čo ide, či má zapnuté rádio. V tej chvíli som si však spomenul, že pred 3 rokmi bola v tomto byte záchranka,“ hovorí Samko a pokračuje: „Napadlo ma, že sused môže mať opäť problémy. Zazvonil som u ďalších susedov a povedal im, že treba zavolať záchranku.“ Hasiči sa do bytu dostali cez pootvorené okno. Za dverami našli muža na pokraji smrti. Okamžite ho previezli do nemocnice.

„Ani neviem, ako sa mám tomuto chlapcovi poďakovať. Zachránil mi manžela pred istou smrťou,“ povedala so slzami v očiach Eva (64), manželka zachráneného a dodala: „Pred 3 rokmi mal infarkt, bral lieky, ale cítil sa zdravo. Mozgová príhoda prišla nečakane. Spadol na zem a celú noc bojoval, chvalabohu ho ráno Samko počul a zachránil.“ Ľubomír je v nemocnici, mimo ohrozenia života.

Príklad pre dospelých

Viliam Dobiáš, záchranár

- Samko sa zachoval duchaprítomne. Je príkladom pre väčšinu dospelých, ktorí, keď sa niečo stane, tak sa tvária, že nič nevidia.