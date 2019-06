Ďalšia krutá rana pre košický futbal! Boháč z Ukrajiny, ktorý chcel zachrániť klub: Je mi to ľúto

Zahraničná spása nevyšla! Ďalšou tvrdou ranou pre košický futbal je koniec Lokomotívy v 2. lige.

Futbalový klub s bohatou históriou sa športovými výsledkami v súťaži síce zachránil, no ukrajinský podnikateľ so slovenským pasom Jurij Dovhanyč (43) nenašiel v metropole východu dostatočnú podporu. Jeho projekt stroskotal na zahraničnom partnerovi. Čo bude s Lokomotívou ďalej a pre koho vlastne budujú novú futbalovú arénu, je teda vo hviezdach.

Otvoriť galériu Futbal v Košiciach mali zachrániť legionári z Brazílie. Jurij Dovhanyč chcel udržať klub v 2. lige aj s viacerými legionármi z Brazílie, ale nevyšlo to. „Nemali sme žiadnu sponzorskú podporu od mesta či štátu. Mesto sa zachovalo štandardne ako ku každému inému klubu, ale v porovnaní s inými mestami na Slovensku je to úbohé,“ povedal majiteľ klubu, ktorý sa neprihlásil do 2. ligy, hoci tam výkonnostne určite patrí. Z mestskej kasy na mládež v Lokomotíve vyčlenili vlani takmer 62-tisíc € a tento rok vyše 42-tisíc €.

„S mužstvom nebudeme pokračovať v tejto súťaži, nevidím v tom zmysel, a čo sa týka mládeže a značky klubu, to sa ešte rozhodne. Plánovali sme, že klub bude po nejakom čase sebestačný a potom aj ziskový. Ale nevyšlo to, je to biznis!“ dodal podnikateľ, ktorého situácia mrzí, no na otázku, či nezanevrel na futbal a Košice, zatiaľ odpovedať nechcel. Podľa futbalového trénera Bohumila Andrejka, ktorému sa už mimochodom skončila zmluva, Dovhanyč chodieval nielen na zápasy, ale aj tréningy.

„Došlo k obmene v kádri, zachránili sme sa. Nie je mi jedno, ako to s futbalom v Košiciach je. Chlapci sú v nelichotivej situácii, niektorí študujú, iní aj pracujú,“ poznamenal Andrejko s tým, že na novom štadióne, ktorý majú vybudovať do konca roka, budú môcť hrať len registrované tímy, čo zatiaľ vyzerá asi len na FC Košice.