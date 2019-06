Švédsky obranca podpísal megakontrakt: Karlsson bude najlepšie plateným zadákom NHL!

Švédsky hokejový obranca Erik Karlsson sa stal tretím najlepšie plateným hráčom kanadsko-americkej NHL, keď podpísal nový kontrakt s tímom San Jose Sharks.

Erik Karlsson podpísal so San Jose Sharks kontrakt na osem rokov v celkovej hodnote 92 miliónov amerických dolárov. "Je to pre mňa veľké rozhodnutie. Nakoniec však viem, že je to pravé pre mňa, moju rodinu aj túto organizáciu. Som spokojný s tým, ako sa to všetko udialo a že ma netlačili k tomu, aby som urobil rozhodnutie skôr ako teraz," povedal dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje určenej pre najlepšieho obrancu v zámorskej hokejovej profilige.

Okrem toho Karlsson verí, že San Jose bude mať veľkú šancu získať Stanleyho pohár v budúcej sezóne a každým rokom bude napredovať. Švéd sa síce môže pýšiť spomenutými individuálnymi oceneniami, ale na tímový úspech stále čaká. Vo švédskom národnom tíme získal "iba" striebro na ZOH v Soči 2014 a bronz na majstrovstvách sveta v roku 2010.

Erik Karlsson sa stal najlepšie plateným obrancom v zámorí. V tejto pozícii nahradil obrancu Los Angeles Kings Drewa Doughtyho, ktorý minulé leto podpísal s "kráľmi" dlhodobý kontrakt na 88 miliónov amerických dolárov. V najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta sa z lepšieho zárobku na jednu sezónu tešia len útočníci Connor McDavid (12,5 milióna USD) a Auston Matthews (11,6 milióna USD).

Rodák z Landsbro dlhodobo patrí k najlepším obrancom na svete. Niekdajší kapitán Ottawy Senators zmenil svoje pôsobisko pred začiatkom sezóny 2018/2019 a v premiérovom ročníku vo farbách Sharks zaznamenal v 53 zápasoch základnej časti tri góly a 42 asistencií. Je potrebné poznamenať, že v 'rozlete' ho limitovalo zranenie slabín, pre ktoré vynechal veľkú porciu zápasov. V play-off dosiahol bilanciu 2+14 a bol lídrom v počte asistencií v čase, keď jeho klub vypadol vo vyraďovacej časti.