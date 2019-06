Vládna koalícia ukázala nový sociálny balíček: Komu rozdajú pol miliardy eur?!

Pre dôchodcov, rodičov, ale aj pre podnikateľov.

Nový balíček opatrení, ktorý predstavili vládne strany desať mesiacov pred parlamentnými voľbami, počíta okrem zvyšovania rôznych príspevkov aj so znižovaním dane pre podnikateľov. Navrhované zmeny majú štát stáť takmer 550 miliónov eur. Nový Čas zisťoval, čo sa zmení a kto si o koľko prilepší po schválení nových opatrení.

Veľký balíček obsahuje okrem sociálnych opatrení aj zníženie daňového zaťaženia. Okrem zdvojnásobenia vianočného príspevku pre dôchodcov, zvýšenia rodičovského príspevku či oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov pre seniorov sa tak zníži aj firemná daň z príjmov či DPH na vybrané druhy potravín. Celkovo na to vláda vyčlenila takmer 550 milonov eur.

„Tak je nastavený tento balík, že by mohol získať podstatne viac hlasov, ako sú iba hlasy vládnej koalície,“ uviedol šéf Smeru Robert Fico (54). Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka (44) je aktuálne ekonomická situácia na Slovensku natoľko priaznivá, že dovoľuje uviesť znižovanie daní do praxe. „Niektoré opatrenia majú vplyv na štátny rozpočet v úbytku príjmu, ale niektoré sú aj prínosom do štátneho rozpočtu,“ vysvetlil Danko.

Balíček na dlh

Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS

- Vláda navrhuje balíček na dlh. To znamená, že ho nebude schopná zafinancovať z daňových príjmov, bude si musieť na to požičať. To v situácii, keď máme najnižšiu mieru nezamestanosti historicky, nie je správne. Pochopiteľne, vítame zníženie daňového zaťaženia či už je to formou odpočítateľnej položky alebo DPH pretože v uplynulých 7 rokoch došlo hlavne k zvyšovaniu sadzieb, ale treba povedať, že návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb je len slabým záchvevom vetra. Všetky tieto návrhy ale mala vláda financovať z reforiem iných výdavkov, z úspor na prevádzkových a mzdových výdavkoch. Akonáhle prudký hospodársky rast spomalí, tak sa ukáže, že vláda nedokáže hospodáriť vyrovnane a to je chyba.

Zvýšenie platov učiteľov

Predkladateľ: SNS

- platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa zvýšia v priemere o 9,5 %

- účinnosť: 1. 9. 2019

Verejné výdavky: 12,5 mil. €

Zrušenie správnych poplatkov

Predkladateľ: Smer



- mladomanželia budú oslobodení od poplatkov za výmenu dokladov, ktoré si vyžaduje zmena priezviska



- účinnosť: 1. 7. 2019

Verejné výdavky: 1,5 mil. €

Prídavok na školské potreby

Predkladateľ: Smer



- rodičia prváčikov v októbri dostanú o 100 € vyšší prídavok na dieťa



- účinnosť: 1. 8. 2019

Verejné výdavky: 6,2 mil. €

Zníženie firemnej dane z príjmov

Predkladateľ: SNS

Oslobodenie od poplatkov za RTVS

Predkladateľ: SNS



- sadzba dane z príjmov právnických osôb je 21 % zavedie sa sa niekoľko sadzieb - od 15 do 20 %, podľa obratu spoločnosti



- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme

Zníženie DPH na potraviny

Predkladateľ: SNS



- zoznam komodít s 10 % DPH sa rozšíri, a to najmä o zdravé potraviny



- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme

Zdvojnásobenie vianočného príspevku

Predkladateľ: Smer



- ak dôchodok neprevyšuje životné minimum, príspevok bude 200 €

- nárok na dávku si bude vyžadovať dôchodok do 65 % priemernej mzdy



- účinnosť: 1. 9. 2019

Verejné výdavky: 154 mil. €

Oslobodenie od poplatkov za RTVS

Predkladateľ: SNS



- poberatelia dôchodkov a ľudia v hmotnej núdzi dnes majú polovičnú sadzbu

- po novom nebudú platiť



- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme

Zvýšenie rodičovského príspevku

Predkladateľ: Smer



- výška príspevku bude závisieť od toho, či ste poberali materské alebo nie (370 € alebo 270 € mesačne)



- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme

Príspevok na šport dieťaťa

Predkladateľ: SNS



- firmy by mohli zamestnancom prispievať na športovú činnosť detí, a to do 275 € za rok



- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme

Zvýšenie odpočítateľnej položky

Predkladateľ: Most-Híd

- nezdaniteľná časť základu dane sa zvýši z 19,2-násobku živ. minima na 21-násobok

- účinnosť: 1. 1. 2020

Verejné výdavky: Neznáme