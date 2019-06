Hokejisti pomáhali tam, kde je to potrebné: Z Košičanov nakvapkalo16 litrov krvi

Takmer za 16 litrov im patrí vďaka! Oceliarska kvapka krvi v košickom obchodnom reťazci mala zmysel a pomáha akútnym pacientom.

Celkovo prišlo najcennejšiu tekutinu darovať až 17 hokejistov a spolu s ďalšími 18 dobrovoľníkmi majú teraz všetci len príjemné pocity.

Potvrdil to aj skúsený útočník Marcel Haščák (32): „V mojom prípade je to do tretice. Premiéra bola v Košiciach, potom nasledovalo Lotyšsko. Cítim sa naozaj lepšie, lebo niekomu môžem zachrániť život. Som veľmi rád, že takýmto spôsobom môžem pomôcť, vždy chodím rád na takéto akcie, pretože ihly sa nebojím. Dúfam, že inšpirujeme aj ďalších, aby sa pridali, a že rok čo rok bude stále viac ľudí, ktorí budú chcieť darovať krv. “ Ako prezradil, má vzácnu krv nula plus, ale výnimočným sa byť necíti.

„Urobím všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ dodal Marcel na margo novej sezóny a účinkovania v extralige. Nápad sa zrodil pred piatimi rokmi a vznikla z toho skvelá tradícia.

„Som hrdý na našich chlapcov, pretože bez ohľadu na to, aký tím sa vytvorí, vždy sú ochotní prísť a vedia aj touto formou preukázať ochotu pomáhať, kde je to potrebné,“ povedal PR manažér HC Košice Vojtech Petty. Darovať krv prišli aj rodinní príslušníci hráčov, fanúšikovia, ale napríklad aj finančná riaditeľka HC Košice Monika Kukurová.