Hokejoví fanúšikovia sa môžu tešiť: Slovenskú ligu si ďalej užijeme na RTVS

Spolupráca pokračuje. Zápasy najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bude aj v nasledujúcej sezóne vysielať verejnoprávna RTVS a nezmení sa ani názov ligy.

Zástupcovia Tipsport ligy predĺžili o tri roky zmluvu so svojím strategickým partnerom a ďalšie tri sezóny bude jej zápasy vysielať RTVS.

„Za štyri roky sme prešli neskutočnú cestu a výsledkom sú teraz dve lukratívne zmluvy. V roku 2015 sme začali budovať dôveru najskôr vnútri medzi klubmi, v hokejovom hnutí a potom, samozrejme, smerom k našim partnerom i našim fanúšikom. Obe zmluvy nám vyčleňujú spoluprácu na minimálne tri sezóny a dávajú predpoklad, aby sme ligu posúvali stále vpred,“ pochválil sa riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner. Nové zmluvy prinesú do súťaže viac financií. Presný rozpočet Lintner nechcel špecifikovať, no v porovnaní s rokom 2015 by to malo byť údajne viac než dvojnásobok.