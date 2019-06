Bizarný šampionát v Rusku: Vyšpulené zadočky pritiahli milióny

Ďalší bizarný šampionát! V Moskve vzbudil obrovský záujem, na sociálnej sieti videlo video z neho už viac ako dva milióny ľudí.

Po turnaji vo fackovaní, ktorý vyhral obor Vasilij Kamockij, sa konal v Moskve šampionát - v plieskaní dievčat po zadku. Fanúšikovia, najmä mužská časť, sú nadšení, žiadajú, aby tento turnaj zaradili do olympijského programu.

Pravidlá súťaže sú jednoduché. Ktorá z dievčat uštedrí dlaňou tak silný úder, že súperka stratí stabilitu a urobí krok dopredu, vyhráva.

Niektoré účastníčky ako napríklad Anastasia Zolotová prišli na pódium v kožených legínach, aby bol "športovo-umelecký zážitok" ešte efektívnejší.

Predovšetkým mužských fanúšikov pochopiteľne pohľad na súperiace dievčatá nažhavil, o čom svedčia aj komentáre v diskusiách na sociálnych sieťach. "To je šport pre budúce olympiády," píšu niektorí. Ďalší sa pridávajú: "A ešte by to chcelo spomalené zábery kamery pri údere na zadoček."

Nie všetkým sa ale tento druh tortúry pozdáva. "Toto má byť šport? Skôr príležitosť, ako na seba strhnúť pozornosť," tvrdia odporcovia.