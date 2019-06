Kedysi tancovala pri tyči, teraz si užíva luxus: Ako Veronika zbohatla vďaka Jágrovi!

Vďaka vzťahu so slávnym hokejistom na výslnie. Kto bola Veronika Kopřivová (28), kým na párty v Miami pomotala hlavu Jaromírovi Jágrovi (47)?

Ako píše Blesk, blondína prvýkrát zamútila vodu ako finalistka Českej Miss 2012. Veronika sa však ocitla vo finančných problémoch, keď nemala ani na nájomné a jedlo. Situáciu riešila prácou barovej tanečnice v Nemecku, kde jej muži strkali bankovky za nohavičky. ,,Bolo to moje rozhodnutie. V tej chvíli najrýchlejšia a najlepšia dočasná možnosť, ako sa dostať zo všetkých problémov, ktoré boli nočnou morou. Vždy som sa o seba starala sama,“ cituje ju denník.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Po tom, čo sa dala dokopy s Jágrom, sa neúspešná finalistka miss zrazu dostala medzi hviezdy. Už krátko po začiatku vzťahu jej na jednej akcii pridelili limuzínu, bodyguarda aj luxusný apartmán. Veronika však vtedy mala dostatočnú sebakritiku. ,,Robia zo mňa nejakú celebritu, ale to ja nie som. Nie som speváčka ani herečka. Je to samozrejme pekné, ale pre mňa to je nejakým spôsobom trápne. Cítim, že mi niekto nadŕža a také situácie nemám veľmi rada,“ povedala vtedy.

Kopřivová si však začala užívať sladký život, keď sa pred troma rokmi presťahovala do Jágrovho apartmánu na Floride. Ako prípomína Blesk, za tie roky si dopriala drahé dovolenky, napríklad v Las Vegas, Kalifornii, na Jamajke či na slávnom festivale Coachella. Raz ju hokejista zobral do predajne luxusných áut so slovami ,,Vyber si“, vďaka čomu Veronika dostala Audi Q5 za 47-tisíc eur. ,,Ale viete, ja som o tom aute chcela predtým trochu snívať, tešiť sa z neho a vyberať si ho. Bolo to také rýchle, ja by som si také drahé auto nikdy nekúpila. Nesťažujem sa, ale pre mňa je časť radosti aj tá túžba predtým,“ vyjadrila sa podľa Blesku v tom čase.

Denník pripomína, že aj vďaka tomu, že v zámorí nemusela pracovať, mala čas vrhnúť sa intenzívne na cvičenie a zdravú a kvalitnú stravu. Z dokonalého tela a vzťahu s Jágrom dnes profituje. Na sociálnej sieti jej za čas strávený s hokejistom pribudlo 100-tisíc sledovateľov a tak stúpla aj cena, ktorú si pýta za reklamné príspevky. Ako Blesk zistil, predtým si za fotku s produktom účtovala 5000 českých korún (195 eur), dnes je to od 20-tisíc (782 eur) vyššie. Rovnako za príspevky na Instagrame vedela získať pobyty v luxusných destináciách. Popularita na sociálnych sieťach a známa tvár jej rovnako pomohla pri rozbiehaní vlastného e-shopu s módou.