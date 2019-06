Ako prebehlo stretnutie prezidentky a premiéra? Čaputová aj Pellegrini prehovorili

Prezidentka Zuzana Čaputová presadzuje zmeny pri voľbe generálneho prokurátora.

Chce, aby kandidátov mohli navrhovať nielen poslanci parlamentu. Avizovala to po utorkovom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý to podľa jej slov podporuje. So šéfom kabinetu sa dohodla na pravidelnej komunikácii.

Rozšíreniu návrhového opatrenia podľa prezidentkiných slov vyjadril podporu aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), s ktorým sa stretla predtým. "Ďalšie, ambicióznejšie zmeny prokuratúry budeme komunikovať pri ďalších stretnutiach," prisľúbila.

Premiér tiež po stretnutí potvrdil svoje stanovisko, že voľba ústavných sudcov už trvá príliš dlho. "Túto ságu voľby ústavných sudcov treba čo najskôr ukončiť. Treba sfunkčniť ústavný súd tak, ako sa to patrí a tak, ako to má v zmysle ústavy byť," deklaroval.

O tejto téme sa chce Pellegrini rozprávať aj s poslancami. Pripomenul však, že rozhodnutie je na nich a on ho bude rešpektovať. Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov voliť vo štvrtok 20. júna. Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica však nemajú dôvod voliť skôr, ako prezidentka vymenuje troch sudcov z doposiaľ zvolených kandidátov. Tá chce však čakať na plný počet.

Čaputová s premiérom hovorila aj o svojej nadchádzajúcej návšteve v Česku. Pellegrini ju podľa jej slov uistil, že príspevok vlády na vybudovanie Českého domu v Bratislave je už len "technická záležitosť". Toto stanovisko prezidentka odprezentuje aj počas svojej návštevy.

Ďalšou témou rokovania bolo životné prostredie, ktoré je jednou z prezidentkiných priorít. Premiér Čaputovú informoval, že na zasadnutí Rady EÚ bude prezentovať súhlasné stanovisko k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Prezidentka bude potom tento postoj obhajovať na klimatickom samite v New Yorku. Premiér Čaputovú uistil aj o ukončení spaľovania uhlia.

V otázke zahraničnej politiky podľa Pellegriniho nie sú medzi ním a prezidentkou žiadne body, na ktorých by sa nezhodli. Víta aj jej záujem podpísať deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. "Aby sme odstránili akékoľvek pochybnosti o tom, že SR by sa mala alebo mohla akýmkoľvek spôsobom odkloniť od našej zahraničnopolitickej stratégie a orientácie," dodal.