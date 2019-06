Kiska naložil Ficovi ako ešte nikdy: Už nie som prezident, môžem to povedať na rovinu

Ak by nebolo zlomeného ega šéfa Smeru-SD Roberta Fica, mohli byť kandidáti na ústavných sudcov už zvolení. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala počkať, kým bude zvolený plný počet kandidátov. Aj v prípade, že by mala čakať do marca, teda na nový parlament.

Vyplýva to zo slov lídra strany Za ľudí Andreja Kisku v diskusii Denníka N. Kiska bol do soboty prezidentom, dnes predstavil svoju stranu. „Už nie som prezident, môžem to povedať na rovinu. Je trápny. Strašne trápny,“ povedal Kiska na otázku, čo hovorí na najnovšie Ficove výroky o voľbe ústavných sudcov.

Predseda Smeru v pondelok po Koaličnej rade povedal, že pokiaľ prezidentka Čaputová nevymenuje troch sudcov, parlament by ďalších voliť nemal. Kiska pripomenul, že 12 rokov sa vedelo, že nastane situácia, že v jednom momente uplynie funkčné obdobie deviatim sudcov. „Ľudia, čo sedia v parlamente, hovoria, že ak by tam nebol Fico, tak sú kandidáti už dávno zvolení,“ povedal Kiska v diskusii. Kiska sa vyjadril aj k ochranke Roberta Fica a jeho záujme dostať sa na ústavný súd. Pokiaľ sa mu niekto vyhráža, pokiaľ mu niečo hrozí, ochranka mu patrí, domnieva sa bývalý prezident.

V prípade Ficovho záujmu dostať sa na košický súd Kiska tvrdí, že o tomto počul už niekoľko rokov dozadu. Priznal, že na chvíľku nad takouto možnosťou uvažoval, ale rýchlo ju zavrhol. „Človek bez charakteru nemôže ísť na ústavný súd,“ povedal. Kiska ako prezident vymenoval za predsedu ÚS SR Ivana Fiačana. V diskusii Denníka N sa vyjadril, že ako zatiaľ sleduje jeho počínanie, je so svojím výberom spokojný.

Kiska v diskusii odpovedal aj na otázky o jeho neúčasti na oslavách Dňa vylodenia v Normandii. Stojí si za tým, že tam ísť nemal. Pozvánku na oslavu dostal premiér Peter Pellegrini, ten však v tom čase išiel na štvordňovú pracovnú návštevu Ruska. Kiska tvrdí, že pozvánku si premiér vypýtal, ale potom uprednostnil ruského prezidenta Vladimíra Putina. „Nie je to moja chyba, toto je chyba niekoho iného. Ani raz mi nezavolal,“ hovoril Kiska s tým, že nemohol tam ísť po tom, čo povedal, že poslednú oficiálnu cestu, ktorá tradične viedla do Českej republiky, má za sebou. Tvrdí, že o možnosti ísť na oslavy Dňa vylodenia sa dozvedel necelý týždeň pred konaním osláv.

Pokiaľ ide o stranícke otázky, Kiska tvrdí, že je pripravený stať sa premiérom, ale to, či bude premiérom on, líder Spolu Miroslav Beblavý, či líder Progresívneho Slovenska Michal Truban, nepovažuje za otázku dňa. Rozumie potrebe spájania demokratický síl, ale v akej forme k tomu príde, to ukáže čas. Očakáva, že situácia bude jasnejšia v októbri. Dôležité podľa neho je, že Smer sa nechce vzdať moci a bol by ochotný vládnuť s extrémistami a antisystémovými stranami. Spoluprácu si nevie predstaviť ani s možnou stranou exministra Tomáša Druckera. Dôvodom je jeho postup pri neodvolaní bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého napokon odvolal Pellegrini.

Na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu so Smerom pod vedením Petra Pellegriniho, odpovedal „nie, nie, nie“. Pri otázke na spoluprácu so SNS Kiska povedal, „ale, no“. Pokiaľ ide o stranu Borisa Kollára a jeho stranu Sme rodina, Kiska tvrdí, že ak by nedokázali zostaviť vládu s PS/Spolu, SaS, KDH či OĽaNO, uvažoval by aj nad Sme rodina. Určite radšej, ako so Smerom, dodal. Pri otázkach o ideologickej orientácii strany Za ľudí Kiska tvrdí, že dôležitejšie sú veci, ktoré ich spájajú, než rozdeľujú. Sú v nej liberálnejší ľudia, ako napríklad Mária Kolíková, ale aj konzervatívnejší ako Jana Žitňanská. Podstatné je, že sa zhodnú na podstatných veciach o riadení štátu.

Na otázku, či sa k jeho strane pridá aj Veronika Remišová, Kiska odpovedal, že počas leta ohlási viacero ľudí, a on dúfa, že medzi nimi bude aj Remišová. Prečo váha, je otázka na ňu, dodal.

Bývalý prezident takisto uviedol, že za svoje zlyhanie považuje situáciu v školstve. Tvrdí, že mal o školstve viac hovoriť a viac tlačiť na reformu. S programom strany mu pomáha bývalá premiérka Iveta Radičová, v diskusii priznal, že sa stretáva a rozpráva aj s exministrom Ivanom Miklošom. Odmietol však, že by ho mohol nominovať do vlády. Exprezident zároveň potvrdil, že ponuku stať sa lídrom dostal od koalície PS/Spolu aj SaS. V prípade názvu strany Za ľudí priznal, že mali viacero návrhov, ale tento názov ich podľa neho najviac vystihuje.