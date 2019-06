Posledný trik mágovi nevyšiel: Nechal sa spútať a už sa nevynoril

Indický mág chcel zopakovať trik slávneho Harryho Houdiniho. Nechal sa spútaný reťazami spustiť do rieky Ganga. Odvtedy ho nik nevidel.

Čančal Lahiri (40) si nechal hovoriť Džadukar Mandrake (Kúzelník Mandrake). Podobný trik už predvádzal viackrát. Do rieky sa nechal spustiť v kovovej klietke či v kocke z nepriestrelného skla. Pri jednom z posledných pokusov ho napadli rozzúrení diváci, ktorí videli únikové dvierka.

Zdá sa, že tentoraz si to nechcel nijak uľahčiť. Po tom, čo ho spútali reťazami, ho v nedeľu spustili žeriavom do rieky. Všetko z brehu sledovali jeho príbuzní, diváci, novinári aj polícia. On sám krátko pred tým povedal:Najhorší scenár sa začal napĺňať po tom, čo sa nevynoril. Vystrašení príbuzní a členovia jeho tímu spustili pátranie. Rieku prehľadávajú záchranári. No ani 24 hodín po jeho zmiznutí sa nepodarilo nič nájsť.