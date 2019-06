Sagan po skvelom triumfe a zisku žltého dresu: Bolo to veľmi rýchle a trochu hektické finále

Peter Sagan sa po víťazstve v 3. etape na pretekoch Okolo Švajčiarska dostal nielen na čelo bodovacej súťaže, ale i priebežného celkového poradia.

Sagan zvládol záver utorkovej etapy na výbornú, druhému Vivianimu a tretiemu Degenkolbovi nedovolil na víťazstvo ani pomyslieť. Slovák po pretekoch na sociálnej sieti priznal, že finále bolo aj trochu hektické.

"Dnešné 17. etapové víťazstvo a zisk žltého dresu na Okolo Švajčiarska ma veľmi potešili. Rád by som poďakoval celému tímu za ich briliantnú pomoc, keď kontrolovali preteky a dostali ma na perfektnú pozíciu pred víťazným špurtom. Bolo to veľmi rýchle a trochu hektické finále, pretože každý chcel byť v špici. Keď sme prechádzali cez cieľ prvýkrát, tak bolo jasné, že ak chceme mať šancu na výhru, musím byť na prvej priečke ešte pred poslednou ľavou zákrutou. To sme aj dodržali a bol som schopný zaútočiť a získať víťazstvo," uviedol Tourminátor na svojom oficiálnom Instagrame.

Rodák zo Žiliny bude mať oblečený žltý dres minimálne počas 4. etapy, ktorá je na programe v utorok z Murtenu do Arlesheimu (163,9 km).