Blondínka zverejnila fotku z Bali a pridala k nej naoko nevinnú vetu: Vzbura na internete!

Instagramová modelka bola donútená zrušiť si svoje konto na sociálnej sieti kvôli tvrdej kritike, ktorú si vyslúžila za zverejnenie fotografie počas cestovania po Bali.

Natalie Schlater zo Štokholmu tvrdo uderila fotografiou v bielych bikinách s výhľadom na ryžové pole v mestečku Canggu v Bali. Problém však bol, že práve táto fotografia vyvolala značné rozhorčenie, uvádza portál News.

„Rozmýšľam o tom, aký je môj život odlišný od mužovho, ktorý každé ráno pracuje na ryžovom poli,“ znie jej popis k fotografii. Natalie, ktorá mala ešte pred odchodom zo sveta Instagramu 12 000 sledovateľov, rozzúrila svojich fanúšikov a tí ju označili za „necitlivú“, „narcistickú“ a „bez pokory“.

„Je stelesnením generácie sociálnych médií,“ odpovedala používateľka Instagramu pod jej príspevkom. „Farmár na ryžovom poli je pravdepodobnejšie spokojnejší so svojím životom a nemá potrebu naháňať sa za všetkým ako my všetci ostatní,“ dodal ďalší. „Toto je jeden z najhorších príspevkov, aký som kedy videl,“ okomentoval ďalší sledovateľ Natalie.

Natalie Schlater pred svojím odchodom z Instagramu adresovala kritikom, že príspevok bol „nepochopený“. „Som si veľmi dobre vedomá svojich vymožeností a som vďačná za všetko, čo v živote mám. Uvedomujem si, akí sú ľudia z Indonézie pracovití a neuveriteľne milí a nikdy som ich nechcela zneuctiť,“ napísala.

„Ospravedlňujem sa za svoje slová a je mi ľúto, ak som zranila niekoho city. Nebol to zámer. Prosím, buďme k sebe láskaví, šírme lásku a nie nenávisť,“ znejú slová kritizovanej influencerky. Rovnako uviedla, že reakcie na sociálnej siete jej „zlomili srdce“.

„Pracovala som veľmi tvrdo, aby som si našetrila peniaze a mohla ísť na výlet. Možno to tak na sociálnych sieťach vyzerá, ale nepochádzam z bohatej rodiny. Úplne chápem, že moja poznámka mohla byť vo svete sociálnych sietí pochopená zle, ale ak by sa dal vrátiť čas, určite by som sa vyjadrila inak,“ pokračuje v ospravedlňovaní Natalie.

Indonézia je tretím najväčším producentom ryže na svete a je zdrojom obživy až 100 miliónov ľudí, a tak je pochopiteľné, že nevkusný komentár Natalie vyvolal pobúrenie.