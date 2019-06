Školáčka Miška z Krupiny: Najkrajší list Slovenska napísala o poštárovi

Tomu sa povie šikovná hlavička! Miška Poljovková (12) z Krupiny ohuruje svojím spisovateľským nadaním.

Školáčka získala prvé miesto v národnom kole medzinárodnej súťaže Najkrajší list 2019 za príbeh o poštárovi. Zapojilo sa doň vyše 700 detí zo 130 základných škôl. Víťazstvo šikovnú šiestačku posunulo do celosvetového finále, ktoré sa bude konať vo švajčiarskom Berne.

Michaela navštevuje Základnú školu Jozefa Cígera Hronského v Krupine a vďaka svojmu talentu v písaní príbehov získala už mnoho ocenení. Tentoraz sa zapojila do 48. ročníka súťaže o najkrajší list, ktorého téma bola Napíš list o svojom hrdinovi. „Miškin hrdina však nebol ocko, záchranár alebo nejaká známa osobnosť s výnimočnými vlastnosťami a odvahou. Rozhodla sa, že to bude poštár, ktorý pomôže chlapčekovi nájsť jeho otecka,“ prezradila učiteľka slovenského jazyka Alexandra Melichová.

Miška v liste opisuje príbeh malého chlapca a uja poštára Jožka. „Rozhodla som sa pre poštára, pretože tým, že nám nosia balíky, akoby plnili naše priania,“ vraví školáčka. Tá napísala príbeh až na 6 strán, a tak ho s učiteľkou museli skracovať na 1 000 slov. Miška, ktorá túži byť učiteľkou, aby posunula deti ďalej do života, a vo voľnom čase písať knižky, už bola úspešná vo viacerých súťažiach. List preložia do angličtiny a poputuje do Švajčiarska, kde zabojuje v súťaži Svetovej poštovej únie.