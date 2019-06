Pomsta za výpoveď? Martin († 35) zastrelil bývalého šéfa a potom seba: Z posledného záberu z firmy tuhne krv v žilách!

Prišiel si vybaviť účty tým najhorším spôsobom! Pondelkové ráno si zamestnanci firmy HF NaJUS v Dubnici nad Váhom zapamätajú až do konca života.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Bývalý zamestnanec Martin († 35) zastrelil svojho exšéfa Igora († 57) priamo na porade. Mladší z mužov následne obrátil zbraň proti sebe a spáchal samovraždu.

Zamestnanci firmy len ťažko hľadali slová, ktorými by opísali strašnú tragédiu. Podľa informácií Nového Času k streľbe došlo priamo na porade. „Martin si otvoril dvere, nič nepovedal a z troch metrov začal strieľať. Svojho bývalého majstra zasiahol priamo do hlavy. Igor bol na mieste mŕtvy,“ povedal jeden z pracovníkov firmy a pokračoval: „Strelec mal pri sebe dve zbrane. Jednou zastrelil svojho bývalého šéfa a následne druhú obrátil proti sebe.“ Vo firme nastalo v okamihu obrovské zdesenie, ľudí ovládol strach. Na miesto tragédie síce dorazila záchranka, no lekár už len skonštatoval smrť oboch mužov.

Smrť za výpoveď?

„Môžem potvrdiť, že dnes sa stala mimoriadne tragická udalosť, pri ktorej tragicky zahynuli dve osoby. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžem poskytnúť ďalšie informácie k tejto udalosti,“ skonštatoval Matúš Košara, zástupca spoločnosti HF NaJUS. Štatutár Róbert Regrovič prezradil, že po tragickej streľbe dostali všetci zamestnanci voľno.

Podľa informácií Nového Času strelec Martin, ktorý pracoval vo firme niekoľko mesiacov, dostal minulý týždeň výpoveď. Pred časom mal predať svoj dom, za ktorý získal väčší obnos peňazí, a preto podľa zamestnancov nechodil pravidelne do práce. Keďže tým mal porušovať pracovnú dochádzku, jeho nadriadený Igor mu dal výpoveď. Polícia tragický prípad vyšetruje, informácie k nemu zatiaľ neposkytuje.

Takto sa to stalo

1. Martin si otvoril dvere a vošiel do miestnosti, kde bola porada.

2. Namieril zbraň a zasiahol Igora do hlavy.

3. Potom obrátil druhú zbraň proti sebe a stlačil spúšť.