Dotieravý hmyz spôsobuje problémy deťom aj dospelým: Kedy Bratislava zakročí proti komárom?

Nedá sa to už vydržať! Radosť z príjemných teplých večerov narúša bzukot a štípanie komárov. Nepríjemný hmyz sa tento rok vďaka vrtochom počasia rozmnožil oveľa rýchlejšie ako po minulé roky a otravuje ľudí.

Úrady však zatiaľ inváziu komárov nepovažujú za natoľko nebezpečnú, aby proti nej radikálne zakročili, avšak doštípaní ľudia sa búria. Vadí im, že nemôžu vyjsť von bez toho, aby si neodniesli bolestivé štípance. Najhoršia je situácia na západe a v okolí hlavného mesta, magistrát zatiaľ iba monitoruje situáciu a čaká na povolenia.

Primátor hlavného mesta sa rozhodol nepoužívať v boji proti bodavému hmyzu chemické postreky. „Mesto má vysúťaženého dodávateľa na aplikáciu biologického dezinsekčného prípravku (BTI) proti komárom, ktorý je účinný proti larvám komárov,“ uviedol pred pár dňami Matúš Vallo s tým, že ide o šetrný, nechemický spôsob, ktorý nie je rizikom pre zdravie ľudí ani živočíchov. „Aplikáciu prípravku potrebujeme vykonávať časovo a metodicky koordinovane aj s rakúskou stranou, keďže komáre, samozrejme, hranice nepoznajú,“ doplnil bratislavský primátor s tým, že pre plný účinok potrebuje mesto výnimky, aby mohlo metódu použiť aj v chránených územiach, v ktorých je postrek zakázaný. „Sem patria aj územia v okolí vodných tokov, ktoré bývajú zaplavované a kde sú liahniská komárov,“ spresnil Vallo ešte minulý týždeň s tým, že v prípade kalamitného stavu premnoženia komárov o chemickom postreku rozhodne Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Podľa primátora je zvýšený výskyt bodavého hmyzu v niekorých obdobiach prirodzený, preto sa majú obyvatelia chrániť aj individuálne. Na otázku Nového Času, kedy prejde od prípravy ku konkrétnym opatreniam, ktoré oslobodia obyvateľov od otravného hmyzu, odpovedal: „Hlavné mesto požiadalo o príslušné súhlasy a výnimky na aplikáciu BTI vo vyšších stupňoch ochrany. Tento týždeň zároveň spúšťame monitoring v teréne na území inundačných zón, ktorého cieľom bude aplikácia uvedeného biologického prípravku,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

Odborní pracovníci na podnety starostov obcí v západnej časti BSK monitorovali terén na zistenie aktuálnej situácie výskytu komárov. „Z výsledkov uskutočneného prieskumu vyplýva, že v katastroch uvedených obcí výskyt komárov nadobudol vysoký až kalamitný charakter,“ uvádza RÚVZ vo svojom stanovisku a dodáva, že v jeho kompetencii je zasahovať len v prípade hrozby šírenia prenosných ochorení. „Keďže doteraz riziko prenosných ochorení prenášaných komármi u nás potvrdené nebolo, je výlučne v kompetencii samospráv prijať vhodné a účinné opatrenia,“ doplnil RÚVZ.

Štípu aj na severe

Každý sa teší z príjemných letných večerov, a tak trávi čas vonku do neskorej noci. Idylku narušuje nepríjemný bzukot štípajúceho hmyzu, ktorý tento rok obťažuje ľudí aj na miestach, kde predtým na ne ľudia neboli zvyknutí. „Ja si nepamätám, že by už v júni robili takéto nájazdy. Nedá sa to vydržať! Človek nemôže sedieť v pokoji ani pri fontáne,“ hnevá sa Žilinčanka Monika, ktorá si prišla vychutnať krásu farebnej fontány v parku na Bôriku. Štípajúce komáre útočili však aj na opačnom konci mesta – na sídlisku Hájik pri kaplnke. „Len zopár lístkov lipy som si chcel natrhať do čaju na zimu, ale som to vzdal, nemám na to nervy. Ani minútu neprestali štípať, to som tu ešte nezažil,“ hovorí Hájičan Juraj.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline však zvýšený výskyt komárov neeviduje. „Nezaznamenali sme zatiaľ žiadne podnety na zvýšený výskyt komárov zo strany samosprávy ani obyvateľov,“ informovala hovorkyňa úradu Daša Račková. Ako dodala, za posledných dvanásť rokov boli na Slovensku zaznamenané len sporadické prípady výskytu dirofi lariózy, keď boli hlásené tri prípady. Inak toto ochorenie spôsobené parazitujúcimi vlasovcami postihuje predovšetkým zvieratá.

Repelenty v podnikoch

Situácia v hlavnom meste je už natoľko neúnosná, že v niektorých reštauráciách v centre majú na vonkajších stoloch pre hostí pripravené repelenty proti komárom. V podniku San Marten na Panskej ulici si ich zákazníci dokonca sami pýtajú. „Komárov je tu naozaj veľa, hlavne večer sa vonku nedá vydržať,“ prezradila čašníčka Nikola (18), ktorá tvrdí, že z dvadsiatich repelentov im na vonkajšej terase zostal už iba jeden posledný. „Idú na dračku,“ dodáva s úsmevom.

Ako sa chrániť