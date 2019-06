Pekárska dvojica odmietla upiecť svadobnú tortu dvom lesbičkám: Rázne rozhodnutie Najvyššieho súdu

Najvyšší súd Spojených štátov sa v pondelok zastal pekárskej dvojice z Oregonu, ktorá z náboženských dôvodov odmietla upiecť svadobnú tortu na lesbickú svadbu.

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zároveň upozornila, že súd stále nevyriešil otázku toho, či sú práva sexuálnych menšín nadradené náboženským postojom obchodníkov a podnikateľov.

Prípad v Oregone, o ktorý sa médiá veľmi zaujímajú, sa stal v januári 2013. Rachel Bowmanová-Cryerová si vtedy v sprievode matky išla objednať tortu na svadbu. Keď sa pekár Aaron Klein spýtal na mená ženícha a nevesty, ženy mu oznámili, že to bude lesbická svadba. Klein na to odvetil, že so svojou ženou torty pre homosexuálne sobáše nepečú. Kým nevesta skončila v slzách, jej matka sa Kleinovi snažila vysvetliť, že sama kedysi zastávala rovnaký názor ako on. Ale vzhľadom k tomu, že má dve homosexuálne deti, postoj zmenila.

Na to Klein citoval z tretej knihy Mojžišovej pasáž, ktorá líhanie dvoch mužov na spôsob muža so ženou nazýva ohavnosťou. Spor nakoniec vyústil do súdnej bitky. Kleinovci, ktorí pekáreň už zavreli, na základe rozsudkov oregonských súdov museli kvôli diskriminácii zaplatiť lesbickému páru odškodné 135 000 dolárov, ale prípad sa dostal až na Najvyšší súd USA. Ten teraz nariadil oregonskému odvolaciemu súdu vec prehodnotiť podľa verdiktu, ktorým sa Najvyšší súd USA vlani zastal pekára z Colorada.

Tento pekár rovnako z náboženských dôvodov odmietol pripraviť tortu na svadbu gayov. Najvyšší súd vtedy rovnako ako teraz neriešil otázku, či sa pekár dopustil diskriminácie, ale konštatoval, že úrady a súdy nižšej inštancie konali v rozpore s prvým dodatkom americkej ústavy, ktorý zaručuje slobodu vierovyznania. Sudcovia vtedy v zdôvodnení uviedli, že riešenie si vyžaduje ďalšie rozbory. Reuters poznamenal, že na Najvyššom súde USA teraz čaká na posúdenie obdobný prípad, keď kvetinárstvo v štáte Washington odmietlo zabezpečiť floristickú výzdobu na homosexuálnej svadbe.