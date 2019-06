Prezidentka Čaputová sa chystá na cestu k Zemanovi: Koncert aj tajné darčeky

Prezidentka sa okrem domácich politikov stretne tento týždeň na prvej zahraničnej ceste aj s českým prezidentom Milošom Zemanom.

Program je už vraj dôkladne pripravený. Čaputovú Zeman privíta s vojenskými poctami vo štvrtok dopoludnia na nádvorí Pražského hradu.

Čaputová oslavuje v piatok 46 rokov, takže darček od českého prezidenta bude inauguračno-narodeninový. „Nechceme prezradiť, čo to bude, malo by to byť pre pani prezidentku prekvapenie,“ odpovedali z českého hradu. Zeman rád obdarúva svoje okolie cigarami, našej prezidentke by však boli zrejme nanič, keďže nefajčí.

Čaputová avizovala, že aj ona nesie Zemanovi prekvapenie. „Navzájom si odovzdať dar je dobrým zvykom,“ spresnila Hajtová, no takisto nechcela komentovať, o aký darček ide. Spravila dobre. Podľa jeho hovorcu by Zeman nerád dopredu zistil, čo dostane.vysvetlil Ovčáček. Česi pre ňu tiež zorganizovali koncert so symbolickým názvom „Zuzana není sama doma“.