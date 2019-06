Čaputová zarezázava len pár dní a už je tu problém: Prvý konflikt s Ficom!

Od začiatku to nebude mať ľahké! Zuzana Čaputová (45) je v úrade len od soboty a už ju čakajú stretnutia s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi a prvá oficiálna zahraničná návšteva.

Navyše premiérov stranícky šéf Robert Fico (54) pre ňu pripravil skúšku ohňom.

Po rokovaní koaličnej rady totiž naznačil, aký bude ďalší postup vo voľbe ústavných sudcov a zdá sa, že to môže vyústiť do prvého konfliktu s prezidentkou. Predseda Smeru totiž chce, aby si Čaputová vybrala z už zvolených kandidátov.

Témou rozhovorov lídrov koalície bola v pondelok aj voľba ústavných sudcov. Novinárov o výsledkoch rokovania informoval Fico a z jeho vyhlásenia je jasné, že Čaputovú čakajú hneď po nástupe ťažké chvíle. „Ako rátame, tak rátame. Navolili sme toľko kandidátov, že by ešte nová prezidentka mala vymenovať 3 sudcov ÚS a až potom by mal byť parlament pripravený voliť ďalších kandidátov. Fakt je ten, že pokiaľ prezidentka nepristúpi k vymenovaniu ďalších troch sudcov z tých, ktorí su už zvolení v NRSR, my nemáme žiadny dôvod voliť,“ naznačil Fico s tým, že podľa koalície by v opačnom prípade hrozili diskriminačné žaloby. Fraška voľby ústavných sudcov trvá už od februára. V pondelok prebehlo už 4. kolo vypočúvania kandidátov. Ústavnému súdu chýba ešte šesť sudcov z trinástich.

Čaputová nedávno vyhlásila, že je chybou, že parlament doteraz nezvolil potrebných 12 kandidátov, z ktorých ona môže vybrať polovicu, a tak plánuje počkať na ťah parlamentu. „Budem postupovať podľa ústavy a počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov,“ uviedla Čaputová. Jej slová sú v ostrom kontraste s koaličným plánom.

Už dnes ju pritom čaká stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim a šéfom parlamentu Andrejom Dankom. Ten hovorí, že pre neho nie je problém voliť nových sudcov. Pellegrini sa doteraz zastrájal, že bude s prezidentkou spolupracovať. Tá jeho ponuku prijala, no je otázne, aký vzťah budú mať po dnešných rokovaniach. Po Pellegrinim príde do Prezidentského paláca aj šéf parlamentu Danko. Tlačový ovdbor prezidentky nechcel dopredu povedať, o čom sa budú zhovárať a neposkytli ani aktuálne stanovisko k novému konfliktu s Ficom.

Ako sa vyvíja voľba sudcov

1. Na Ústavnom súde chýbalo 9 sudcov z 13



2. Parlament zvolil 8 kandidátov (mal zvoliť 18)



3. Kiska vymenoval troch, aby sfunkčnil plénum súdu (súdu tak chýba 6 sudcov)



4. Parlament zvolil ďalšie 4 mená (celkovo je teda 9 kandidátov)



5. Kiska aj Čaputová odmietajú zvoliť ďalších troch sudcov, čakajú na plný stav navolených kandidátov (parlament tak má zvoliť ďalších 6, čo Fico odmieta)