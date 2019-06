Brat († 28) Kotlebovho poslanca tragicky zahynul pri rybačke: Marcel sa utopil 100 metrov od brehu

Obrovská tragédia. Rodina poslanca za stranu ĽSNS Andreja Medveckého prežíva najsmutnejší začiatok leta.

V sobotu popoludní sa rybačka stala osudnou jeho mladšiemu bratovi Marcelovi († 28), ktorý je prvou tohtoročnou obeťou Oravskej priehrady. Mladík sa spolu s partiou kamarátov vybral na plavbu člnom, keď sa zrazu 120 metrov od brehu rozhodol, že naň dopláva sám. Žiaľ, nestalo sa tak a po 20 metroch sa stratil pod hladinou. Jeho telo našli záchranári na druhý deň. Pomoci mu už nebolo...

V krásne sobotňajšie popoludnie sa rybári vybrali člnom na Oravskú priehradu. Marcel († 28) sa rozhodol, že 120 metrov, ktoré ich delilo od brehu, dopláva sám. Kamaráti ho podľa slov záchranárov odhovárali, ale mladík si nedal povedať. Preplával len 20 metrov a potom prišlo k nešťastiu. „Stratil sa pod hladinou niekde medzi trstenskou časťou Prístav a priehradným múrom. Hľadali sme ho niekoľko hodín a rozhodli sme sa pre blížiacu búrku ukončiť záchrannú akciu, lebo sa začalo blýskať,“ povedal Igor Janckulík z Oravského záchranného systému. Kamaráti boli z toho, čo sa stalo, otrasení, rybár Tibor z Martina, ktorý bol s ním, sa snažil nájsť Marcela sonarom hneď po vyhlásení pátrania.

Záchranári robili, čo mohli, nájsť ľudské telo v hĺbke 11 metrov však bolo veľmi náročné. Dobrovoľníci sa však pred búrkou rozhodli urobiť posledný pokus a ten bol napokon úspešný, žiaľ, Marcelovi už pomoci nebolo. Jeho telo vylovili na druhý deň v nedeľu o 13.23 hod.

Ide o minúty

Marcelov brat Andrej je poslancom Kotlebovej strany ĽSNS a obrovská strata hlboko otriasla ním, ako i celou rodinou. „Nezaslúžil si takýto koniec. Navštívil veľa krajín, ako keby vedel, že toho času nemá veľa. Vždy sme sa lúčili, pretože pracoval v zahraničí a len nedávno sa vrátil domov a chcel sa usadiť na Slovensku. Tentoraz sme sa rozlúčiť nestihli,“ plače za utopeným chlapcom sestra Diana.

Z tragédie sa Oravci ťažko spamätávajú, Marcela poznali ako zdatného plavca a vášnivého rybára. Podľa nich bol pracovitý chlap, ktorý mal vždy dobrú náladu a vedel si užiť život naplno. Žiaľ, dôvera vo vlastné sily ho v sobotu sklamala tým najkrutejším spôsobom a mnohým ľudom bude jeho veselý smiech už navždy chýbať.

Šéf Oravského záchranného systému Igor Janckulík by bol rád, keby profesionálni hasiči vždy k zásahom na priehrade zavolali aj dobrovoľný zbor oravských záchranárov: „Poznáme priehradu najlepšie, často ide o minúty, keď môžeme niekoho zachrániť, a sme tu vždy najbližšie. Uvítali by sme, keby profesionálni hasiči automaticky volali k zásahom nás, tak ako to disciplinovane robí aj polícia.“ Práve oravskí dobrovoľníci telo Marcela v priehrade našli a tak ako poznajú priehradu oni, ju nepozná nikto.