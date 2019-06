Šokujúce zistenie: Pri záchrane suseda († 29) zomrela bývalá reperezentantka! Tragická smrť Slávky († 41) v studni

Žiaľ a beznádej prežívajú dve rodiny, ktoré z minúty na minútu prišli o svojich najbližších. Čistenie studne pri rodinnom dome pripravilo o život policajného vyšetrovateľa Filipa († 29) a jeho susedu – bývalú volejbalovú reprezentantku Slávku Mihálovú († 41).

Tá ani sekundu nezaváhala a išla ho zachraňovať, keď sa nadýchal jedovatého čpavku. Žiaľ, jej statočný čin ho nielenže nezachránil, v studni zahynula aj ona sama...

Celá Senica, kde na Slnečnej ulici k dvojnásobnej tragédii prišlo, len v slzách krúti hlavou nad tým, čo sa udialo. Obete boli susedia, zanechali po sebe rodiny a každý okrem partnera aj po dve deti!

Filip († 29) odpadol pri čistení 6 metrov hlbokej studne s vodou siahajúcou do metrovej výšky. Na volanie jeho manželky Gabiky ako prvá reagovala Slávka. „Neváhala a išla po rebríku dolu,“ opísal osudný moment jeden zo svedkov. Po Slávke zišiel do studne aj jej manžel Andrej. Zakrátko začali obaja kolabovať, nedokázali dýchať. Na povrch dokázali pomôcť už len manželovi... Hasiči v studni namerali smrteľnú koncentráciu čpavku!

Statočná Slávka bola slovenskou reprezentantkou a viacnásobnou majsterkou vo volejbale. Po skončení kariéry sa venovala trénerstvu, s manželom k športu vychovávali aj svoje deti - syn Tomáš (7) začínal hrať hokej, dcéra Slávka (15) patrí k nádejným tenistkám a vyhrala už niekoľko mládežníckych turnajov. „Vyhráva jednu súťaž za druhou, je talentovaná. Maminka ju v tom veľmi podporovala. Je to strašné,“ žialia susedia pri pomyslení, čo bude teraz s deťmi. Slávka mala okrem svojej rodiny aj ďalšiu - vo volejbalovom klube v Senici totiž trénovala družstvo dievčat.

„Slzy sa kotúľajú neustále, môj žiaľ sa prehlbuje a moje srdce je rozbité na milión častí. Odišiel mi človek, ktorý neznamenal len slovo mama. Osoba, ktorá znamená tak veľa, moja maminka, moja sestra, moja najlepšia kamoška, moja bútľavá vŕba. Je nepredstaviteľné, že tieto emócie, radosti, starosti nebudeš zdieľať so mnou,“ napísala dcéra Slávka v dojímavom vyznaní na sociálnej sieti so sľubom, že bude mamičke dokazovať do neba, akú geniálnu dcéru má. „Si najväčšia hviezda pre mňa!“ Posledná rozlúčka so Slávkou Mihálovou bude v piatok vo farskom kostole v Senici.

Slávka Mihálová († 41), (za slobodna Skubanová)

Ako hráčka začínala s volejbalom v rodnom Stropkove, neskôr pôsobila na poste smečiarky v Prešove, Žiari nad Hronom, Senici (3x majsterka SR), Kaliszi (Poľ.), Post Viedeň (titul, Rak.) a Přerove (ČR). Odohrala aj 12 zápasov v slovenskej reprezentácii. Po skončení hráčskej kariéry sa chcela venovať trénerstvu, vzdelávala sa a dokončila si licenciu na II. triedu.

Slávka bola bojovníčka, nikdy sa nevzdávala!

Tragická smrť známej reprezentantky rezonuje aj v okruhu všetkých, čo sa točia okolo volejbalu. Naša federácia k jej úmrtiu vydala aj kondolenciu, v spomienkach lovia aj tréneri, spoluhráči a funkcionári.

Podľa bývalého trénera zo Senice, Viedne aj Přerova bola Slávka geniálna športovkyňa, nielen ako hráčka, ale aj ako asistentka. „Odohrala všetko možné, čo sa dalo, vrátane Ligy majstrov v Rakúsku. Na palubovke dosiahla vynikajúce výsledky. Môžem o nej hovoriť len v superlatívoch. Bola veľká bojovníčka a obetavá žena, bohužiaľ, preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Poznal som ju veľa rokov. Mladá generácia hráčok si z nej môže brať príklad,“ smúti kouč Vladimír Sirvoň.

„V klube sme z toho zdrvení. Slávka u nás hrala a trénovala asi sedem rokov,“ povedal nám Ľubomír Pöstenyi, člen výboru klubu VK Senica a tiež sused: „V Senici žila približne 15 rokov. Bola veľmi obetavá, všetci sme ju mali radi. Ako hráčka bola ctižiadostivá, výborná smečiarka a blokárka. Bola bojovníčka a nikdy sa nevzdávala. Pre mňa je to veľmi ťažké, bývam neďaleko, takže presne viem, čo sa v nedeľu stalo.“