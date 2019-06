Fico sa pustil do novej prezidentky: Jablkom sváru sú ústavní sudcovia

Pokiaľ prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje ďalších troch sudcov Ústavného súdu SR, koalícia ďalších kandidátov nezvolí. Vyplýva to zo slov predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Informoval o tom po dnešnej Koaličnej rade. "Nech rátame, koľko rátame, pani prezidentka by mala vymenovať troch sudcov Ústavného súdu SR a až potom by sme mohli voliť ďalších kandidátov," povedal dnes Fico. Odôvodňuje to tým, že ak Čaputová sudcov nevymenuje a oni by pristúpili k voľbe ďalších sudcov, kandidáti, ktorých už zvolili, by mohli podať diskriminačné žaloby. "Musí vymenovať ďalších troch, pokiaľ to neurobí, nemáme žiaden dôvod voliť," povedal s tým, že sa na tom zhodli na Koaličnej rade. Na tej sa stretávajú predsedovia koaličných strán - predseda Smeru Robert Fico, predseda SNS Andrej Danko a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Vo februári vypršal mandát deviatim sudcom ÚS. Andrej Kiska ako prezident vymenoval zo zvolených kandidátov troch sudcov tak, aby mohlo zasadnúť plénum ÚS - teda sedem sudcov. Za predsedu vymenoval Ivana Fiačana. Momentálne chýba teda šesť sudcov z 13. Oficiálne je v prezidentskej kancelárii deväť zvolených kandidátov. Ústavnoprávny výbor NR SR dnes pritom vypočul 10 kandidátov na najvyššiu sudcovskú funkciu.