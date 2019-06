Jazda na elektrickej kolobežke: Pozor na pokuty! Polícia navrhuje prísnejšie postihy

Elektrické kolobežky sú síce čoraz populárnejšie, no doteraz sa pohybovali v sivej zóne zákona o premávke.

Dalo by sa povedať, že jazdci na nich boli takmer beztrestní. Polícia to plánuje zmeniť a má na týchto účastníkov premávky prísnejší meter. Nový Čas a magazín AUTO BILD prinášajú prehľad nových pravidiel.

Elektrokolobežky sú podľa platnej legislatívy oficiálne zaradené do rovnakej kategórie ako chodci, teda s nimi môžete bez problémov jazdiť po chodníkoch. To, samozrejme, môže niekomu prekážať, ale objavujú sa aj iné podstatnejšie riziká. „Pri akejkoľvek kolízii nemôžeme hovoriť, podľa súčasného zákona, o dopravnej nehode,“ povedala Michaela Paulenová z ministerstva vnútra.

Polícia preto chce jednoznačne ukotviť postavenie e-kolobežkárov v cestnej premávke. Do definície nemotorového vozidla pribudla „kolobežka s pomocným motorčekom“ a rovnako aj samostatný paragraf. Čo všetko by sa pre jazdcov na elektrických kolobežkách mohlo zmeniť?

1. Budú ako cyklisti

Po novom by sa podľa polície mali elektrické kolobežky zaradiť na jednu úroveň so samovyvažovacími prostriedkami (napr. segway) alebo s vodičmi nemotorových vozidiel ako sú cyklisti. Po chodníkoch by podľa Michaely Paulenovej z ministerstva vnútra e-kolobežkári mohli jazdiť aj naďalej, avšak pomaly.

2. Opatrne cez priechod

V praxi by zmena zaradenia elektrických kolobežiek v cestnej premávke mala znamenať aj to, že priechod pre chodcov budú môcť používať jazdci na elektrických kolobežkách iba vtedy, keď si svoj dopravný prostriedok potlačia vedľa seba.

3. Za nehodu pokuta

Najvýraznejšou zmenou, ktorú by jazdci na elektrických kolobežkách mohli pocítiť aj na svojich peňaženkách je, že ich prípadné kolízie sa už budú brať ako dopravné nehody. Ak teda piloti e-kolobežiek porušia pravidlá cestnej premávky, môžu byť riešení políciou v blokovom konaní pokutou až do 50 eur.