Zvrat v prípade mimoriadne krutej vraždy Kristiny († 10): Podozrivý sa k činu priznal, všetko malo byť inak

Poľskom otriasla vražda desaťročného dievčaťa, nezvestného od štvrtka.

Polícia chytila podozrivého mladíka v nedeľu a prokuratúra ho obvinila, že dievča zavraždil "s mimoriadnou krutosťou". V pondelok sa podozrivý k činu priznal, oznámil policajný hovorca. Minister spravodlivosti už prisľúbil páchateľovi "najprísnejší trest" a vyjadril poľutovanie nad tým, že mu nemožno vyrubiť trest smrti.

"Nebol to jednoduchý prípad. Podozrivý, ktorý sa už priznal, to od začiatku naplánoval a postupoval tak, aby zmiatol policajtov a prokurátorov," povedal televízii TVN 24 policajný hovorca Mariusz Ciarka. "Miesto, kde sa mŕtve telo našlo a situácia naznačovali sexuálny motív páchateľa a to, že máme čo dočinenia s pedofilom. Ale teraz vieme, že sa to mohlo odohrať úplne inak," dodal.

Zavraždené dievča obvineného 22-ročného muža poznalo, hovorca ale nechcel upresniť, v akom vzťahu bol s matkou dievčaťa. Všetko naznačuje, že obvinený konal sám. Pri zatknutí vo Vroclavi nekládol odpor.

Desaťročná Kristina z dediny Mrowiny v Dolnom Sliezsku zmizla vo štvrtok popoludní cestou zo školy. Naposledy ju videli pri ihrisku, vzdialenom asi 200 metrov od jej domova. Keď neprišla na obed, matka zavolala políciu. V médiách sa objavil popis nezvestnej plavovlásky. Po dievčati pátrali susedia, spolužiaci aj policajný vrtuľník. Telo mŕtveho dievčaťa, nahé a s podrezaným hrdlom, našiel večer náhodný okoloidúci v lese asi šesť kilometrov od obce. Pitva potvrdila, že príčinou smrti bolo niekoľko bodných rán do hrude a krku. Vyšetrovatelia po objavení tela pracovali s verziou, že motívom činu mohol byť sexuálny útok.