Keby mohla zvonica v Dargove rozprávať: Kedysi ju chceli zbúrať, teraz si ju nevedia vynachváliť!

Ku kultúrnym a historickým zaujímavostiam obce Dargov (okr. Tebišov) patrí drevená zvonica postavená po prvej svetovej vojne.

Ručne sa v nej zvonilo do roku 1994, keď jej zvon premiestnili do nového rímskokatolíckeho kostola. Od toho času zvonica chátrala, pre narušenú statiku sa uvažovalo dokonca o jej zbúraní. V roku 2014 ju s podporou miestnych ľudí obnovili, pribudla pri nej aj informačná tabuľa.

"Neskôr okolo tejto zvoničky vznikol príjemný udržiavaný parčík, čiže dnes je to veľmi príjemné oddychové miesto medzi krásnymi lipami, kde zvonička vytvára takú prirodzenú dominantu. Je to teda príklad úspešnej obnovy," uviedol pre TASR odborný garant projektu Martin Pristáš z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice. Drevená stavba stojí tesne pri ceste I. triedy v parku bývalého kultúrneho domu. Záchrana objektu postaveného približne v roku 1925 zahŕňala obnovu dreveného opláštenia, spevnenie kamenného podstavca a renováciu strechy.

Objekt má klasickú drevenú konštrukciu s použitím tradičných tesárskych spojov. "Táto drevená zvonica nie je významná len svojím pôvodným sakrálnym účelom, ale aj architektúrou a zasadením do prostredia, v ktorom stojí," priblížil Pristáš. Ide podľa neho o jednu z posledných zvoníc, ktorá má zachovaný pôvodný vzhľad a nesie so sebou starú tradíciu drevených sakrálnych stavieb východného obradu.

Na projekte sa odborne podieľali pracovníci KPÚ Košice a podporil ho Nadačný fond Telekom Slovakia pri Nadácii Pontis. Zámerom bolo aj obnovenie tradičného ručného zvonenia, odliatie nového zvona do zvonice sa však z technických dôvodov nepodarilo realizovať.

So zvonicou súvisí aj príbeh tzv. dargovskej vojny o zvony. Keď pre zvonicu okolo roku 1925 kúpili nový zvon, vyvolalo to nevôľu u obyvateľov dolného konca dediny, kde stála staršia zvonica s menším zvonom. Jednej noci vraj chlapi z dolného konca ozbrojení drúkmi nový zvon premiestnili do svojej zvonice, čo spôsobilo v dedine veľkú zvadu. Podľa jednej z verzií príbehu uskutočnili "hornokončania" odvetnú nočnú akciu a potajomky zvon opäť preniesli na pôvodné miesto. Podľa ďalšej verzie do novej zvonice napokon kúpili ďalší zvon zo susedného Bačkova.