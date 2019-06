Celeste Buckingham odhalila temné tajomstvo: Skúsenosti so sexuálnym zneužitím

Speváčka Celeste Buckingham zverejnila nový videoklip.

Pieseň Voiceless by sa mala objaviť vo filme Kto je ďalší? režiséra Mira Drobného, ktorý sa podpísal aj pod dokument Rytmus - sídliskový sen (2015). „S radosťou som prijala ponuku zložiť a naspievať jednu zo skladieb k tomuto filmu. Nie je to ďalší bežný film. Je o veľmi ťažkých témach, ktoré sa dotýkajú najmä tých z nás, ktorí sme vyrástli v dobe internetu, sociálnych sietí a odcudzenia skutočných vzťahov medzi nami, či už doma, na ulici alebo v škole,“ poznamenala speváčka, pre ktorú bolo veľkou výzvou i samotné nakrúcanie klipu. Rovnako ako jedna z protagonistiek filmu, americká herečka Anita Sonnberger, v ňom totiž preliezla zábradlie balkóna na 10. poschodí výškovej budovy. Symbolicky tým vyjadrila, že mnohé obete odcudzenia sa ocitajú na hrane a nie vždy sa im podarí dostať na správnu stranu.



Sympatická speváčka sa podľa vlastných slov dokáže s hlavnými hrdinami filmu a ich pocitmi dokonale stotožniť. „Mám osobné skúsenosti podobné tým z filmu, napríklad čo sa týka sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba je univerzálnym jazykom a že cez ňu vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam, že sa ľudia po zhliadnutí tohto filmu zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si možno niečím podobným prešli alebo prechádzajú a nebudú ich za to súdiť, ale práve naopak, budú im oporou,“ dodala Buckingham. Film Kto je ďalší? príde do slovenských kín v deň slávnostnej premiéry, ktorá by sa mala uskutočniť 22. augusta.