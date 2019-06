Seriál: TIPY, TRIKY A NÁVODY ako sporiť na dôchodok, byt alebo deťom

Zdá sa vám že máte do dôchodku ďaleko?

Ak máte 25 či 30 rokov, tak sa vám možno zdá, že riešiť, ako to s vami bude na dôchodku, je ešte priskoro. Ale nezabúdajte, že práve vy môžete mať potom problém! Do budúcna sa nemôžete spoliehať len na štát, nakoľko pomer dôchodcov a pracujúcich sa bude v nasledujúcich desaťročiach radikálne meniť. Dôchodcov bude stále viac a pracujúcich bude výrazne ubúdať. Prognózy Slovensku neveštia nič dobré, pretože máme nízku pôrodnosť, populácia nám starne a mladí odchádzajú do zahraničia. To znamená, že na vaše dôchodky nebude mať kto zarábať.

Na dôchodok si jednoducho sporiť treba. Určite nechcete, aby vám po zaplatení základných vecí, ako je bývanie, energie a lieky, nezostalo ani na rožok s maslom. Zdá sa vám to prehnané? Iste, je možné, že sa o vás postarajú deti, vnúčatá a budete predsa dostávať dôchodok od štátu. To by síce bolo ideálne, ale realita býva vždy tvrdšia. A zostať niekomu na krku, tiež nie je najpríjemnejšie. Preto nič neodkladajte na zajtra a začnite si šetriť už dnes.

Ako na to, aby ste na dôchodku nemuseli rátať každý cent!

Ak nemáte veľa peňazí nazvyš, odložte si toľko, koľko zvládnete. Máme pre vás jednoduchý príklad koľko si treba sporiť, ak by ste chceli dôchodok aspoň 750 eur. Keďže pracujete, tak vám na dôchodok povinne odchádza nejaká suma z každej výplaty. Ak ešte dáte 20 eur na doplnkové dôchodkové sporenie, váš zamestnávateľ vám k tej sume automaticky doloží tiež 20 eur. A k tomu si odkladajte 20 eur mesačne na sporiaci účet – najlepšie je skúsiť investičné sporenie. Ak sa takto dostanete dokopy so všetkým k sume aspoň 90 eur mesačne po dobu 45 rokov, vyšiel by vám už spomínaný dôchodok 750 eur. Ako vidíte v tabuľke, tak výpočet predpokladá spolu 5 % ročné zhodnotenie sumy, ktorú si sporíte. To dokáže práve investičné a doplnkové dôchodkové sporenie, pretože termínovaný vklad do banky alebo na knižku momentálne zhodnocujú vaše peniaze výrazne menej.

