Jágr a Kopřivová sú od seba: Veronika prvýkrát prehovorila o rozchode, dala mu kopačky ona?

Dlho zatĺkali, no napokon ich tajomstvo prasklo! Hokejová legenda Jaromír Jágr (47) už netvorí pár s Veronikou Kopřivovou (28).

Ako prvý o krachu ich vzťahu informoval portál extra.cz, po čom Jágr prestal zatĺkať a rozchod potvrdil. V nedeľu sa rozhodla vyjadriť aj mladá Veronika, využila na to Instagram, kde ju sleduje 135-tisíc ľudí. Avizovala, že to bude jediné jej vyjadrenie k rozchodu. ,,Chcela by som touto cestou zastaviť kolotoč špekulácií, ktorý sa rozbieha. S Jaromírom už nejaký čas netvoríme pár a nežijeme spolu. Rozhodla som sa ísť vlastnou cestou,“ naznačila Veronika.

,,Odpovede na otázky čo, kedy, kde, prečo a ako, sú čisto naša osobná vec a ostatné sú iba špekulácie. Neventilovali sme to, pretože sme mali povinnosti a prácu a tiež sme potrebovali čas, aby sme sa so situáciou mohli v pokoji, bez tlaku a pozornosti médií, vyrovnať," vysvetlila expriateľka hokejistu. ,,Každý z nás už má svoj život ale vychádzame spolu a navzájom sa rešpektujeme," dodala. Podľa extra.cz už má mať Veronika nového priateľa, modela Miroslava.