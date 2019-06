Tatiana († 24) sa vyhrážala milencovi, že o nevere povie jeho manželke: Umlčal ju krutým spôsobom

Ženatý muž nechcel, aby sa jeho manželka dozvedela o afére s mladou milenkou. Svoju situáciu sa rozhodol vyriešiť bezcitným spôsobom.

Vasily Mangoshvili (31) si za ohavný čin posedí za mrežami ruského väzenia deväť rokov. Bol odsúdený za vraždu Tatiany Mukhorotovej († 24), s ktorou mal tajný vzťah.

Mladá mamička troch detí sa s neverníkom zoznámila cez internetovú zoznamku. Kým bola Vasilyho manželka preč, párik sa stretával a oddával rozkoši. Tatiana už nechcela byť tá druhá a snažila sa milenca presvedčiť, aby opustil manželku. Prosby nezabrali, tak sa začala vyhrážať, že aféru odhalí a zničí jeho manželstvo.

Ohromná hádka páru napokon skončila tragicky. Vasily ženu uškrtil. Rus mal bezvládne telo milenky najskôr zapáliť a následne hodiť do studne. "Keď žena prestala bojovať, hodil jej telo do studne, ktorú zamuroval," cituje mieste média portál The Sun.

O prípad sa začala zaujímať aj polícia, po tom ako mama Tatiany nahlásila jej nezvestnosť. "Zavolal ju, aby prišla k nemu domov. Tam ju zabil. Na tele mala rôzne zranenia, medzi nimi aj známky škrtenia. Po tom všetkom ju podpálil," prezradila zdrvená mama. Svoj ohavný čin sa snažil zamaskovať a mŕtvolu zamuroval do studne.

Nešťastná žena tvrdí, že jej dcéra nemala po vytiahnutí zo studne vlasy ani obočie. "Nemohla som uveriť, že je to ona. Nechápem, prečo sa voči mojej dcére takto zachoval, dodala. Tatiana mala synčeka (5) a dve dcérky (3, 8 mes.), z ktorých sa stali siroty.