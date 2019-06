Spevák Lukáš Adamec pár mesiacov od krachu manželstva: Pomýšľa na sťahovanie?

V roku 2011 získal titul Česko Slovenskej Superstar, neskôr zvíťazil aj v šou Tvoja tvár znie povedome a tentokrát si zmeral svoje sily vo vedomostiach v jojkárskej šou Rozum v hrsti. Spevák Lukáš Adamec priznal, že je veľmi súťaživý, no len dovtedy, pokým vyhráva. Za prehru však vždy dobre naladený spevák určite považuje aj rozvod so svojou manželkou Miriam, ktorá sa spolu s deťmi presťahovala z ich spoločného hniezdočka naspäť do rodných Košíc. Namieri si to Adamec za nimi?