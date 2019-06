Podnikavá sexica Amenová: Vrhla sa do biznisu, z ktorého vám potečú slinky

Pred deviatimi rokmi vyhrala súťaž krásy, no status nádhernej ženy si drží dodnes. Anna Amenová svojou krásou stále vyráža dych a postavu by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. Ako však sama priznala, za dokonalými krivkami nie sú hodiny strávené v posilňovni, no dobrá genetická výbava. Krásna blondína totiž miluje sladkosti a svoju lásku dokonca pretavila aj do podnikania..