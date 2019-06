Slovenská šprintérska nádej sníva o olympiáde

Viktória Forster zbierala majstrovské tituly v biatlone. Súperky valcuje aj na tartane.

Hlavným šprintérskym klenotom slovenskej atletiky je bezpochyby Ján Volko. K halovému majstrovi Európy by mohla v blízkej budúcnosti pribudnúť aj zástupkyňa opačného pohlavia. Na mládežníckych podujatiach dosahuje zaujímavé časy a výsledky 17-ročná Viktória Forster.

Rodáčka z obce Hronec neďaleko Brezna sa najprv venovala päť rokov biatlonu. V atraktívnom zimnom športe sa jej mimoriadne darilo. Získala dokonca 11 titulov majsterky Slovenska.

„Rodičia ma zobrali na atletický tréning. Venovala som sa obom športom naraz. Potom som išla na športové gymnázium do Nitry. Pod vedením trénerky Kataríny Adlerovej som vyhrala prvé slovenské atletické majstrovstvá,“ opísala svoj prechod zo snehu na tartanové dráhy.

Cieľom je štart v Baku a na Európe

Doménou 17-ročnej atlétky sú šprinty na 100 a 200 metrov. V pozícii najmladšej členky atletickej časti slovenskej výpravy reprezentovala Slovensko na vlaňajších olympijských hrách mládeže v Buenos Aires.

„Bol to neopísateľný zážitok. To, že som sa do Argentíny dostala, pre mňa znamenalo veľa. Navyše sa mi podarilo zlepšiť osobné maximum, takže to bolo veľmi pozitívne,“ pozrela sa späť na minuloročný vrchol sezóny Viktória Forster. Jej nový osobný rekord stačil na 14. miesto, ktoré považuje za jej najhodnotnejší výsledok v medzinárodnom meradle.

Tento rok chce mladá šprintérka najprv splniť limit pre účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže v Baku. V Azerbajdžane by chcela podať kvalitný výkon a pobiť sa o čo najlepší výsledok. Ak sa jej to podarí, rada by sa predstavila aj na európskom šampionáte juniorov.

Snom je olympiáda

Jej rodičia sa za ňou dokonca presťahovali. Z Hronca sa presunuli do Leopoldova. Pre Viktóriu obetujú všetko, no finančná náročnosť prípravy im dáva zabrať. Aj preto sa pred rokom zapojila do projektu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

„S nápadom prihlásiť sa do Ukáž sa! prišla moja trénerka Katarína Adlerová. Dúfala som, že sa dostanem medzi športovcov, ktorí dostanú finančnú podporu. Podarilo sa a napokon mi to v príprave veľmi pomohlo,“ povedala Viktória Forster. Medzi jednotlivcami skončila v hlasovaní na tretej priečke.

Podľa Viktórie majú grantové programy ako Ukáž sa! svoj význam a opodstatnenie aj do budúcna: „Šport nie je lacný. Nie všetci rodičia majú financie pre svoje deti, aby sa mohli zlepšovať. Podobné projekty pomáhajú mladým športovcom v napredovaní.“

Financie z projektu Ukáž sa! využila 17-ročná šprintérka na sústredenia v zahraničí. Na otázku, čo je jej vysnívaná méta jednoznačne odpovedala: „Olympiáda. Štartovať pod piatimi kruhmi je sen asi väčšiny športovcov.“

Máte doma športový talent? Prihláste ho pro projektu Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala 1. júna už štvrtý ročník tohto grantového programu. Opäť v ňom rozdelí až 60-tisíc eur na podporu mladým talentovaným športovcom od 12 do 18 rokov. Svoje žiadosti môžu predkladať tak športovci v individuálnych ako aj kolektívnych športoch od 1. júna do 10. júla 2019. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOŠV a športovcov vyberie najneskôr do konca júla 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.olympic.sk/ukazsa.Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2019. Na základe tohto hlasovania bude medzi finalistov prerozdelená suma 60-tisíc eur určená na rozvoj ich športového talentu. Viac informácií nájdete aj na www.olympic.sk/ukazsa