Mladíka v Senci zasiahlo 25 000 voltov: Opis smrti elektrickým prúdom nie je pre slabé žalúdky

Hrdinstvo za každú cenu sa nemusí vyplatiť! Napriek tomu, že pohyb po vlakových koľajach predstavuje obrovské riziká, niektorých ľudí to neodrádza.

Kaskadéri, ktorí sú kvôli uznaniu svojho okolia niekedy schopní zájsť za hranice bezpečnosti, môžu na takýto hazard doplatiť životom.

V decembri minulého roka po zásahu prúdom zomrel Bratislavčan Adrián K. († 18), ktorý si chcel na jednom z vozňov urobiť selfie. Podobný osud stihol aj neznámeho mladíka pri preliezaní cez odstavené vagóny. Nový Čas zisťoval, ako k tragickej udalosti došlo?

Hazard alebo nehoda? Nad tragickou smrťou mladého muža na železničnej stanici v Senci visí množstvo otáznikov. „Krátko pred 06.30 sme prijali informáciu, v zmysle ktorej sa mal na železničnej stanici v Senci zraniť muž,“ informoval hovorca polície Michal Szeiff, ktorý potvrdil, že muž doposiaľ neznámej totožnosti utrpel na jednom z odstavených vagónov zranenia elektrickým prúdom.

Ako informuje tv joj, dôvodom zranenia mladíka vo veku od 20 do 25 rokov malo byť preliezanie odstavených vagónov. „Osoba utrpela fatálne poranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Lekár musel konštatovať smrť,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Nad mladíckou nerozvážnosťou krúti hlavou aj jedna z obyvateliek, kde sa nešťastie odohralo.

„Počula som o tom. My sme kedysi bývali v dome pri koľajach a tragédií som videla viac ako dosť, aj kaskadérov,“ priznáva pani Zdenka (46). „Ľudia si veľakrát neuvedomujú, čo všetko sa môže stať, a že život majú iba jeden,“ dodáva nešťastne žena. Prečo a z akého dôvodu sa mladý muž rozhodol riskovať prechod cez vagóny je nateraz zahalené rúškom tajomstva. „Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti odboru Železničnej polície,“ dodal Szeiff.

Človeka to ugriluje aj bez dotyku

Viliam Dobiáš, záchranár Otvoriť galériu Viliam Dobiáš Zdroj: anc

- Tam je napätie 20-tisíc voltov, a to môže preskočiť aj bez dotyku. Keď je sucho, stačí sa priblížiť na 20 - 30 centimetrov. Keď je mokro, mrholí, tak iskra preskočí aj na vzdialenosť meter a pol. V priebehu pár sekúnd tam vzniknú veľmi hlboké popáleniny všetkých tkanív, prúd prejde od hlavy do nôh. Najlepšie vodivé sú tie časti tela, kde je veľa vody. Ide to cez krvné cievy, nervy a cez svaly. Zovrie krv a človeka to doslova ugriluje.

Tri prípady, keď mladí doplatili na svoju nerozvážnosť

Liezli na odstavený rušeň

August 2018 - Dvaja mladí muži pred štvrtou hodinou ráno liezli na rušeň osobného vlaku, ktorý bol odstavený na koľaji č. 6 v areáli železničnej stanice v Galante. Po priblížení sa k trakčnému vedeniu Patrika (26) a Michala (22) zasiahlo niekoľko tisíc voltov. Privolaní záchranári zranených previezli do nemocnice v Galante.

Zasiahlo ju 25 000 voltov

Október 2018 - Zvolenčanka Alex (16) sa vybrala odprevadiť kamarátku z Nitry na vlakovú stanicu. Čakanie si tínedžerky krátili lozením po odstavených vozňoch. Dievča zasiahlo 25-tisíc voltov, čo jej spôsobilo mnohopočetné popáleniny, s ktorými bojovala o život v banskobystrickej nemocnici.

Osudná selfie

December 2018 - Mladý vodnopólista Adrián K. († 18) z Bratislavy si chcel urobiť selfi e na vagóne železničnej stanice v obci Sekule. Zasiahol ho prúd z trakčného vedenia a bol na mieste mŕtvy